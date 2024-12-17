Зимовий сезон в Буковелі — які ціни на скі-паси у 2024 році

Чоловік на лижах. Фото: Pexels

З 12 грудня на гірськолижному курорті "Буковель" стартував зимовий сезон. Відвідувачам представили актуальні ціни на скі-паси. Їх вартість залежить від сезону та типу абонемента.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які ціни на скі-паси в Буковелі у 2024 році.

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Ціни варіюються залежно від сезону, а всього їх три:

Низький сезон — з початку сезону до 18 грудня та з 17 березня 2025 року до кінця сезону.

Високий сезон — з 19 грудня до 1 січня 2025 року та з 7 січня до 16 березня 2025 року.

Новорічний сезон — з 2 січня 2025 року до 6 січня.

На курорті відвідувачам пропонуються три види тарифів — загальний, пільговий та VIP. Пільговий передбачає 30% знижку для певних категорій осіб, а VIP дозволяє проходити на загальний підіймач без черги.

Діти до 6 років проходять через турнікет безплатно, якщо вони з батьками. На придбання квитків на скі-паси передбачена знижка 30% таким особам:

дітям від 6 до 12 років;

учасникам АТО;

пенсіонерам;

ліквідаторам ЧАЕС з чинним посвідченням;

учасникам війни;

людям з інвалідністю за наявності документа.

На акційні пропозиції та клубні картки знижка не розповсюджується.

Вартість оглядових підйомів у різні сезони така:

1 підйом оглядовий:

Низький сезон — 350 грн (пільговий — 250 грн, VIP — 700 грн).

Високий сезон — 350 грн (пільговий — 250 грн, VIP — 700 грн).

Новорічний сезон — 350 грн (пільговий — 250 грн, VIP — 700 грн).

1 підйом:

Низький сезон — 350 грн (пільговий — 250 грн, VIP — 700 грн).

Високий сезон — 400 грн (пільговий — 300 грн, VIP — 800 грн).

Новорічний сезон — 500 грн (пільговий — 350 грн, VIP — 1 000 грн).

1 підйом мультиліфт:

Низький сезон — 100 грн (пільговий — 70 грн, VIP — 200 грн).

Високий сезон — 150 грн (пільговий — 100 грн, VIP — 300 грн).

Новорічний сезон — 200 грн (пільговий — 150 грн, VIP — 400 грн).

Вартість часових абонементів:

3 години:

Низький сезон — 650 грн (пільговий — 450 грн, VIP — 1 300 грн).

Високий сезон — 1 100 грн (пільговий — 750 грн, VIP — 2 100 грн).

Новорічний сезон — 1 400 грн (пільговий — 1000 грн, VIP — 2 800 грн).

Перша половина дня (08:30-13:30):

Низький сезон — 800 грн (пільговий — 550 грн, VIP — 1 600 грн).

Високий сезон — 1 350 грн (пільговий — 950 грн, VIP — 2 700 грн).

Новорічний сезон — 1 750 грн (пільговий — 1 250 грн, VIP — 3 500 грн).

Друга половина дня (11:30-16:30):

Низький сезон — 850 грн (пільговий — 600 грн, VIP — 1 700 грн).

Високий сезон — 1 400 грн (пільговий — 1 000 грн, VIP — 2 800 грн).

Новорічний сезон — 1 800 грн (пільговий — 1 250 грн, VIP — 3 600 грн).

Вечірнє катання (15:00-19:30):

Низький сезон — 400 грн (пільговий — 300 грн, VIP — 800 грн).

Високий сезон — 700 грн (пільговий — 450 грн, VIP — 1 300 грн).

Новорічний сезон — 850 грн (пільговий — 600 грн, VIP — 1 700 грн).

Нічне катання (21:00-24:00):

Високий сезон — 350 грн.

Новорічний сезон — 450 грн.

Вартість абонементів на кілька днів така:

1 день (08:30-19:30):

Низький сезон — 1 000 грн (пільговий — 700 грн, VIP — 2 000 грн).

Високий сезон — 1 800 грн (пільговий — 1 190 грн, VIP — 3 400 грн).

Новорічний сезон — 2 200 грн (пільговий — 1 550 грн, VIP — 4 400 грн).

2 дні:

Низький сезон — 2 000 грн (пільговий — 1 400 грн, VIP — 4 000 грн).

Високий сезон — 3 300 грн (пільговий — 2 350 грн, VIP — 6 700 грн).

Новорічний сезон — 4 350 грн (пільговий — 3 050 грн, VIP — 8 700 грн).

3 дні:

Низький сезон — 2 900 грн (пільговий — 2 000 грн, VIP — 5 800 грн).

Високий сезон — 4 800 грн (пільговий — 3 350 грн, VIP — 9 600 грн).

Новорічний сезон — 6 250 грн (пільговий — 4 400 грн, VIP — 12 500 грн).

4 дні:

Низький сезон — 3 700 грн (пільговий — 2 600 грн, VIP — 7 400 грн).

Високий сезон — 6 200 грн (пільговий — 4 350 грн, VIP — 12 400 грн).

Новорічний сезон — 8 050 грн (пільговий — 5 650 грн, VIP — 16 100 грн).

5 днів:

Низький сезон — 4 550 грн (пільговий — 3 200 грн, VIP — 9 100 грн).

Високий сезон — 7 550 грн (пільговий — 5 300 грн, VIP — 15 100 грн).

Новорічний сезон — 9 800 грн (пільговий — 6 850 грн, VIP — 19 600 грн).

6 днів:

Низький сезон — 5 100 грн (пільговий — 3 550 грн, VIP — 10 200 грн).

Високий сезон — 8 450 грн (пільговий — 5 900 грн, VIP — 16 900 грн).

7 днів:

Низький сезон — 5 700 грн (пільговий — 4 000 грн, VIP — 11 400 грн).

Високий сезон — 9 500 грн (пільговий — 6 650 грн, VIP — 19 000 грн).

Також варто пам'ятати, що не використаний скі-пас або його частина не переноситься на інший день, а кошти не повертаються.

Нагадаємо, серед українців найпопулярнішим зимовим курортом є Буковель. З 12 грудня на ньому стартував зимовий сезон та розпочалася робота для любителів активного відпочинку.

Також ми писали, що в грудні, січні та лютому ціни на проживання в готелях Буковелю зростають. Щоб оплатити свій відпочинок, необхідно запастися значною сумою грошей або заздалегідь забронювати готельний номер.