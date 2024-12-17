Зимний сезон в Буковеле — какие цены на ски-пассы в 2024 году

Мужчина на лыжах. Фото: Pexels

С 12 декабря на горнолыжном курорте "Буковель" стартовал зимний сезон. Посетителям представили актуальные цены на ски-пассы. Их стоимость зависит от сезона и типа абонемента.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие цены на ски-пассы в Буковеле в 2024 году.

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Цены варьируются в зависимости от сезона, а всего их три:

Низкий сезон — с начала сезона до 18 декабря и с 17 марта 2025 года до конца сезона.

Высокий сезон — с 19 декабря по 1 января 2025 года и с 7 января по 16 марта 2025 года.

Новогодний сезон — со 2 января 2025 года по 6 января.

На курорте посетителям предлагаются три вида тарифов — общий, льготный и VIP. Льготный предусматривает 30% скидку для определенных категорий лиц, а VIP позволяет проходить на общий подъемник без очереди.

Дети до 6 лет проходят через турникет бесплатно, если они с родителями. На приобретение билетов на ски-пассы предусмотрена скидка 30% таким лицам:

детям от 6 до 12 лет;

участникам АТО;

пенсионерам;

ликвидаторам ЧАЭС с действующим удостоверением;

участникам войны;

людям с инвалидностью при наличии документа.

На акционные предложения и клубные карты скидка не распространяется.

Стоимость обзорных подъемов в разные сезоны такова:

1 обзорный подъем:

Низкий сезон — 350 грн (льготный — 250 грн, VIP — 700 грн).

Высокий сезон — 350 грн (льготный — 250 грн, VIP — 700 грн).

Новогодний сезон — 350 грн (льготный — 250 грн, VIP — 700 грн).

1 подъем:

Низкий сезон — 350 грн (льготный — 250 грн, VIP — 700 грн).

Высокий сезон — 400 грн (льготный — 300 грн, VIP — 800 грн).

Новогодний сезон — 500 грн (льготный — 350 грн, VIP — 1 000 грн).

1 подъем мультилифта:

Низкий сезон — 100 грн (льготный — 70 грн, VIP — 200 грн).

Высокий сезон — 150 грн (льготный — 100 грн, VIP — 300 грн).

Новогодний сезон — 200 грн (льготный — 150 грн, VIP — 400 грн).

Стоимость временных абонементов:

3 часа:

Низкий сезон — 650 грн (льготный — 450 грн, VIP — 1 300 грн).

Высокий сезон — 1 100 грн (льготный — 750 грн, VIP — 2 100 грн).

Новогодний сезон — 1 400 грн (льготный — 1000 грн, VIP — 2 800 грн).

Первая половина дня (08:30-13:30):

Низкий сезон — 800 грн (льготный — 550 грн, VIP — 1 600 грн).

Высокий сезон — 1 350 грн (льготный — 950 грн, VIP — 2 700 грн).

Новогодний сезон — 1 750 грн (льготный — 1 250 грн, VIP — 3 500 грн).

Вторая половина дня (11:30-16:30):

Низкий сезон — 850 грн (льготный — 600 грн, VIP — 1 700 грн).

Высокий сезон — 1 400 грн (льготный — 1 000 грн, VIP — 2 800 грн).

Новогодний сезон — 1 800 грн (льготный — 1 250 грн, VIP — 3 600 грн).

Вечернее катание (15:00-19:30):

Низкий сезон — 400 грн (льготный — 300 грн, VIP — 800 грн).

Высокий сезон — 700 грн (льготный — 450 грн, VIP — 1 300 грн).

Новогодний сезон — 850 грн (льготный — 600 грн, VIP — 1 700 грн).

Ночное катание (21:00-24:00):

Высокий сезон — 350 грн.

Новогодний сезон — 450 грн.

Стоимость абонементов на несколько дней такова:

1 день (08:30-19:30):

Низкий сезон — 1 000 грн (льготный — 700 грн, VIP — 2 000 грн).

Высокий сезон — 1 800 грн (льготный — 1 190 грн, VIP — 3 400 грн).

Новогодний сезон — 2 200 грн (льготный — 1 550 грн, VIP — 4 400 грн).

2 дня:

Низкий сезон — 2 000 грн (льготный — 1 400 грн, VIP — 4 000 грн).

Высокий сезон — 3 300 грн (льготный — 2 350 грн, VIP — 6 700 грн).

Новогодний сезон — 4 350 грн (льготный — 3 050 грн, VIP — 8 700 грн).

3 дня:

Низкий сезон — 2 900 грн (льготный — 2 000 грн, VIP — 5 800 грн).

Высокий сезон — 4 800 грн (льготный — 3 350 грн, VIP — 9 600 грн).

Новогодний сезон — 6 250 грн (льготный — 4 400 грн, VIP — 12 500 грн).

4 дня:

Низкий сезон — 3 700 грн (льготный — 2 600 грн, VIP — 7 400 грн).

Высокий сезон — 6 200 грн (льготный — 4 350 грн, VIP — 12 400 грн).

Новогодний сезон — 8 050 грн (льготный — 5 650 грн, VIP — 16 100 грн).

5 дней:

Низкий сезон — 4 550 грн (льготный — 3 200 грн, VIP — 9 100 грн).

Высокий сезон — 7 550 грн (льготный — 5 300 грн, VIP — 15 100 грн).

Новогодний сезон — 9 800 грн (льготный — 6 850 грн, VIP — 19 600 грн).

6 дней:

Низкий сезон — 5 100 грн (льготный — 3 550 грн, VIP — 10 200 грн).

Высокий сезон — 8 450 грн (льготный — 5 900 грн, VIP — 16 900 грн).

7 дней:

Низкий сезон — 5 700 грн (льготный — 4 000 грн, VIP — 11 400 грн).

Высокий сезон — 9 500 грн (льготный — 6 650 грн, VIP — 19 000 грн).

Также следует помнить, что не использованный ски-пасс или его часть не переносится на другой день, а средства не возвращаются.

Напомним, среди украинцев самым популярным зимним курортом является Буковель. С 12 декабря на нем стартовал зимний сезон, и началась работа для любителей активного отдыха.

Также мы писали, что в декабре, январе и феврале цены на проживание в отелях Буковеля растут. Чтобы оплатить свой отдых, необходимо запастись значительной суммой денег или заранее забронировать отельный номер.