Горнолыжный сезон в Украине — сколько стоит покататься на лыжах в Карпатах

Человек на лыжах. Фото: Unsplash

В Украине официально стартовал горнолыжный сезон. Курорты в Карпатах предлагают посетителям разнообразные трассы, которые подойдут как профессионалам, так и начинающим.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит покататься на лыжах в Украине.

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Буковель

Снаряжение для проката в Буковеле разделено на несколько категорий:

категория А — снаряжение высочайшего качества;

категория B — высококлассное новое снаряжение и снаряжение из коллекций 2-3 летней давности;

категория C — снаряжение из коллекций 3-5 летней давности;

категория D1 — новое снаряжение и снаряжение из коллекций 2-3 летней давности (для детей ростом до 140 см);

категория D2 — модели 3-5 летней давности (для детей ростом до 140 см).

Цены аренды в день таковы:

категория А — 750 грн (высокий сезон), 950 грн (новогодний сезон);

категория B — 500 грн (высокий сезон), 650 грн (новогодний сезон);

категория C — 300 грн (высокий сезон), 400 грн (новогодний сезон);

категория D1 — 300 грн (высокий сезон), 400 грн (новогодний сезон);

категория D2 — 250 грн (высокий сезон), 300 грн (новогодний сезон).

Драгобрат

В Драгобрате много горнолыжных подъемов и подъемников. Цена подъема зависит от расположения, например, на комплексе "Вершина Карпат" один подъем стоит столько:

кресельный — 120 грн (1300 м);

бугельный — 70 грн (1000 м);

мультилифт-"тарелочка" — 30 грн (200 м).

Стоимость билета на подъем на любом подъемнике в течение дня составляет 800 грн.

В зависимости от подъемника, возле которого расположен пункт проката, можно арендовать лыжное снаряжение по разным ценам. Это может стоить от 50 до 350 грн в день.

Плай

В Сколевском районе курорт "Плай" приступил к работе еще 30 ноября.

Цены на лыжное снаряжение таковы:

взрослый комплект — 280 грн в субботу и воскресенье, 250 грн с понедельника по пятницу;

детский комплект — 170 грн в субботу и воскресенье, 150 грн с понедельника по пятницу.

Стоимость подъемов на ски-пассах:

1 подъем (кресло) — 110 грн с понедельника по пятницу, 130 грн в субботу и воскресенье, и в новогодний сезон, который длится с 29 декабря по 14 января;

1 подъем (бугель) — 90 грн с понедельника по пятницу, 100 грн в субботу и воскресенье и в новогодний сезон.

Красия

Этот курорт имеет самую длинную трассу в Украине, протяженность которой составляет 3,5 км.

Прокат находится сразу возле подъемника. Цены на аренду комплекта из лыж, ботинок и палок следующие:

категория А — 450 грн;

категория B — 400 грн;

категория D (детское снаряжение) — 250 грн.

Винники

Курорт Emily Resort, который находится в 20 минутах езды от Львова, предлагает 3 трассы и современные подъемники.

Цены на комплект лыжника таковы:

взрослый — 600 грн;

детский — 450 грн.

Также на территории комплекса работает лыжная школа.

1 час, 1 человек — 1000 грн (1200 грн в выходные и праздничные дни);

1 час, 2 человека — 1500 грн (1800 грн);

1 час, 3 человека — 2000 грн (2400 грн);

2 часа, 1 человек — 1600 грн (2000 грн);

2 часа, 2 человека — 2400 грн (3000 грн);

2 часа, 3 человека — 3200 грн (4000 грн);

3 часа, 1 человек — 2000 грн (2400 грн);

3 часа, 2 человека — 2700 грн (3200 грн);

3 часа, 3 человека — 3400 грн (4200 грн).

Поляна

Небольшой курорт "Полян-ски" в селе Поляна открыл сезон еще 1 декабря. Трассы на нем предназначены в основном для детей и начинающих.

Цены на прокат в низкий сезон, который длится с 01 декабря по 20 декабря включительно и с 20 января по 10 марта включительно, таковы:

2 часа -- 250 грн;

4 часа — 300 грн;

1 день (9:00-18:00) — 400 грн.

Цены на прокат в высокий сезон, который длится с 21 декабря по 19 января включительно, таковы:

2 часа — 300 грн;

4 часа — 350 грн;

1 день (9:00-18:00) — 450 грн.

Комплект включает в себя лыжи с ботинками и палками.

Напомним, в Буковеле начался зимний сезон с 12 декабря. Согласно сезону и типу абонемента, посетителям представили текущие цены на ски-пассы.

Также мы писали, что Буковель является самым популярным зимним курортом среди украинцев. Любящие активный отдых имеют возможность прокатиться на лыжах и сноубордах.