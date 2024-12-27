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Какие цены на отдых в Буковеле, Драгобрате и Славском

27 декабря 2024 10:34
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Отдых на лыжах в Карпатах — какие цены на снаряжение и ски-пассы в 2024 году
Человек на лыжах. Фото: Unsplash
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Зимний курортный сезон в Карпатах сейчас в самом разгаре. Люди со всей Украины собираются здесь, чтобы отдохнуть и провести время максимально активно, в частности катаясь на лыжах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие цены на ски-пассы и снаряжение в самых популярных локациях для отдыха.

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Буковель

Самый популярный курорт среди украинцев.

Лыжники на подъемнике в Буковеле
Один из подъемников в Буковеле. Фото: Bukovel.com

Снаряжение для проката в Буковеле разделено на несколько категорий:

  • категория A — снаряжение наивысшего качества;
  • категория B — высококлассное новое снаряжение и снаряжение из коллекций 2-3 летней давности;
  • категория C — снаряжение из коллекций 3-5 летней давности;
  • категория D1 — новое снаряжение и снаряжение из коллекций 2-3 летней давности (для детей ростом до 140 см);
  • категория D2 — модели 3-5 летней давности (для детей ростом до 140 см).

Цены аренды в день таковы:

  • категория A — 750 грн (высокий сезон), 950 грн (новогодний сезон);
  • категория B — 500 грн (высокий сезон), 650 грн (новогодний сезон);
  • категория C — 300 грн (высокий сезон), 400 грн (новогодний сезон);
  • категория D1 — 300 грн (высокий сезон), 400 грн (новогодний сезон);
  • категория D2 — 250 грн (высокий сезон), 300 грн (новогодний сезон).

Стоимость подъемов на ски-пассы такова:

1 обзорный подъем:

  • Высокий сезон — 350 грн (льготный — 250 грн, VIP — 700 грн).
  • Новогодний сезон — 350 грн (льготный — 250 грн, VIP — 700 грн).

1 подъем:

  • Высокий сезон — 400 грн (льготный — 300 грн, VIP — 800 грн).
  • Новогодний сезон — 500 грн (льготный — 350 грн, VIP — 1 000 грн).

1 подъем мультилифта:

  • Высокий сезон — 150 грн (льготный — 100 грн, VIP — 300 грн).
  • Новогодний сезон — 200 грн (льготный — 150 грн, VIP — 400 грн).

На курорте доступны общий, льготный и VIP-тариф. Льготный предусматривает скидку 30% для определенных категорий лиц, а VIP могут проходить на общий подъемник без очереди.

Драгобрат

Здесь доступно много горнолыжных подъемов.

Пейзаж Драгобрат.
Пейзаж Драгобрата. Фото: dragobrat_official/Instagram

Цены зависят от расположения подъемника:

  • кресельный — 120 грн (1300 м);
  • бугельный — 70 грн (1000 м);
  • мультилифт-"тарелочка" — 30 грн (200 м).

Билет, позволяющий пользоваться подъемом в течение дня, стоит 800 грн.

Возле подъемников расположены пункты проката снаряжения, цены варьируются от 50 до 350 грн в день.

Славское

Прокат снаряжения здесь стоит от 100 до 150 грн.

Спуск с горы Погар в Славское
Спуск с горы Погар в Славском. Фото: karpaty.love

На горнолыжном курорте "Динамо-Тростян" цены на подъемы на ски-пассы таковы:

  • подъем и спуск — 300-350 грн;
  • дневной абонемент — 700-850 грн.

В общей сложности есть 11 спусковых трасс длиной от 1 до 2 километров, причем 6 из них соответствуют международным стандартам горнолыжных соревнований.

В комплексе на горе Погар цены следующие:

  • кресельный подъем — 150 грн (500 грн дневной абонемент);
  • бугельный — 15 грн (120 грн дневной абонемент).

У подножия горы работает пункт проката снаряжения.

Стоимость подъемов на горе Кремень такова:

  • бугельный "Политехник" — 20 грн;
  • бугельный ФМИ — 15 грн.

Трасс на горе несколько. Их ширина достигает 200 м, длина — 1 км.

Напомним, в Буковеле стартовал зимний сезон с 12 декабря. Большинство украинцев планируют встретить Новый год именно здесь, потому важно знать цены на услуги и стоимость жилья.

Также мы писали, что Буковель — не единственный курорт в Украине. В Карпатах существует много локаций, где у украинцев есть возможность отдохнуть и сэкономить деньги.

отдых Карпаты Буковель курорты Лыжный спорт цены

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10:46 Украина передала Сирии 500 тонн пшеничной муки, — Зеленский

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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10:34 Какие цены на отдых в Буковеле, Драгобрате и Славском

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