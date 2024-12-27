Отдых на лыжах в Карпатах — какие цены на снаряжение и ски-пассы в 2024 году

Какие цены на отдых в Буковеле, Драгобрате и Славском
Зимний курортный сезон в Карпатах сейчас в самом разгаре. Люди со всей Украины собираются здесь, чтобы отдохнуть и провести время максимально активно, в частности катаясь на лыжах.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие цены на ски-пассы и снаряжение в самых популярных локациях для отдыха.
Буковель
Самый популярный курорт среди украинцев.
Снаряжение для проката в Буковеле разделено на несколько категорий:
- категория A — снаряжение наивысшего качества;
- категория B — высококлассное новое снаряжение и снаряжение из коллекций 2-3 летней давности;
- категория C — снаряжение из коллекций 3-5 летней давности;
- категория D1 — новое снаряжение и снаряжение из коллекций 2-3 летней давности (для детей ростом до 140 см);
- категория D2 — модели 3-5 летней давности (для детей ростом до 140 см).
Цены аренды в день таковы:
- категория A — 750 грн (высокий сезон), 950 грн (новогодний сезон);
- категория B — 500 грн (высокий сезон), 650 грн (новогодний сезон);
- категория C — 300 грн (высокий сезон), 400 грн (новогодний сезон);
- категория D1 — 300 грн (высокий сезон), 400 грн (новогодний сезон);
- категория D2 — 250 грн (высокий сезон), 300 грн (новогодний сезон).
Стоимость подъемов на ски-пассы такова:
1 обзорный подъем:
- Высокий сезон — 350 грн (льготный — 250 грн, VIP — 700 грн).
- Новогодний сезон — 350 грн (льготный — 250 грн, VIP — 700 грн).
1 подъем:
- Высокий сезон — 400 грн (льготный — 300 грн, VIP — 800 грн).
- Новогодний сезон — 500 грн (льготный — 350 грн, VIP — 1 000 грн).
1 подъем мультилифта:
- Высокий сезон — 150 грн (льготный — 100 грн, VIP — 300 грн).
- Новогодний сезон — 200 грн (льготный — 150 грн, VIP — 400 грн).
На курорте доступны общий, льготный и VIP-тариф. Льготный предусматривает скидку 30% для определенных категорий лиц, а VIP могут проходить на общий подъемник без очереди.
Драгобрат
Здесь доступно много горнолыжных подъемов.
Цены зависят от расположения подъемника:
- кресельный — 120 грн (1300 м);
- бугельный — 70 грн (1000 м);
- мультилифт-"тарелочка" — 30 грн (200 м).
Билет, позволяющий пользоваться подъемом в течение дня, стоит 800 грн.
Возле подъемников расположены пункты проката снаряжения, цены варьируются от 50 до 350 грн в день.
Славское
Прокат снаряжения здесь стоит от 100 до 150 грн.
На горнолыжном курорте "Динамо-Тростян" цены на подъемы на ски-пассы таковы:
- подъем и спуск — 300-350 грн;
- дневной абонемент — 700-850 грн.
В общей сложности есть 11 спусковых трасс длиной от 1 до 2 километров, причем 6 из них соответствуют международным стандартам горнолыжных соревнований.
В комплексе на горе Погар цены следующие:
- кресельный подъем — 150 грн (500 грн дневной абонемент);
- бугельный — 15 грн (120 грн дневной абонемент).
У подножия горы работает пункт проката снаряжения.
Стоимость подъемов на горе Кремень такова:
- бугельный "Политехник" — 20 грн;
- бугельный ФМИ — 15 грн.
Трасс на горе несколько. Их ширина достигает 200 м, длина — 1 км.
Напомним, в Буковеле стартовал зимний сезон с 12 декабря. Большинство украинцев планируют встретить Новый год именно здесь, потому важно знать цены на услуги и стоимость жилья.
Также мы писали, что Буковель — не единственный курорт в Украине. В Карпатах существует много локаций, где у украинцев есть возможность отдохнуть и сэкономить деньги.
Читайте Новини.LIVE!