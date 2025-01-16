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Буковель привлек больше туристов — что изменилось в праздники

16 января 2025 13:17
Елизавета Супивская - редактор
Посещаемость Буковеля зимой выросла – почему украинцы ездят на курорт
Развлечения в Буковеле. Фото: bukovel.com
Елизавета Супивская - редактор

Украинцы чаще посещали курорты, в частности Буковель, и туристические зимние локации, по сравнению с предыдущим сезоном. Восстановление довоенных показателей не произошло, но приближение к прежним цифрам ощутимо. В течение зимних праздников западные области Украины приняли на 30-40% больше гостей.

Об этом рассказал председатель правления Ассоциации отелей и владельцев усадеб Яремчанщины Андрей Дзвинчук изданию "Интерфакс-Украина".

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Какая посещаемость курортов

В прошлом году даже при условии прекрасной снежной погоды людей на курортах было меньше. Оживление туристического потока связывают с несколькими факторами: первый — стало больше предложений в регионе, второй — общие настроения граждан улучшились.

"В новогодний период мы приблизились к цифрам, которые были до полномасштабного вторжения, а в некоторых отелях даже превысили их. Загрузка отелей в Буковеле достигла отметки 77-84%, в зависимости от отеля, и выросла на 11-13% по сравнению с прошлым годом", — рассказала СЕО Ribas Hotels Management Юлия Косенко.

В этом году на рынке появились новые крупные отели с количеством номеров 200-300 и развитой, современной инфраструктурой. Это также повлияло на выбор места отдыха украинцев в рождественско-новогодние праздники. Туристы больше времени проводили в Буковеле — срок проживания увеличился до 4,3 ночей по сравнению с показателем 3,2 ночи в новогодний период.

Еще один позитивный тренд — оживился интерес к празднованию в ресторанах. Люди бронировали столики и залы заранее, чтобы перейти в 1 января с компанией друзей/родственников/коллег. Загруженность посадочных мест при отелях составила 73%.

Конечно, в конце 2024 года выросли цены на услуги. Украинцам пришлось заплатить на 10-20% больше, чем прошлой зимой. На формирование стоимости повлияла инфляции, появление новых налогов, удорожание себестоимости. Плюс букинг вернул комиссию для украинских клиентов (до 18%). Средний тариф в отелях Ribas Hotels изменился на 18% в сторону повышения и достиг уровня 11 000 грн за сутки.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Буковеле изменились цены после завершения рождественско-новогодних праздников. Некоторые отели снизили стоимость проживания, зато повысили прайс в ресторанах. Ski-пассы также подешевели и стоят от 1 190 до 3 400 грн. Еще в начале января электронный абонемент обходился посетителям курорта в 1 550-4 400 грн.

Также мы писали, что украинцы могут инвестировать в коммерческую недвижимость, которая будет приносить неплохие деньги, ведь расположена в Буковеле. Цены на отели варьируются, поэтому можно выбрать как бюджетный вариант, так и премиум-предложение.

туристы Буковель курорты рестораны цены

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