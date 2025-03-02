Быстро получить гражданство — какая страна ЕС выдает второй паспорт в марте 2025 года

Паспортный сервис в Киеве. Фото: Google Maps

Существуют различные способы приобретения гражданства. Например, благодаря натурализации, репатриации, инвестициям, браку, по праву рождения и др. Украинцам проще всего получить второй паспорт, используя свою этническую принадлежность к государству. Не нужно много лет проживать на территории страны или тратить сотни тысяч евро.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какое государство ЕС быстро дает паспорт в марте.

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Где быстрее всего получить гражданство

Очень просто и рекордно быстро украинцы могут стать гражданами Румынии. Для этого надо доказать, что ваши предки до третьего поколения родились/жили на территории государства. Этому есть историческое объяснение: в 20 веке произошло массовое переселение румын по странам, которые входили в Советский Союз. Плюс часть нынешней Украины когда-то принадлежала Румынии.

Поэтому многие украинцы могут похвастаться иностранными корнями, особенно местное население Буковины. Процедура репатриации обеспечивает многими преимуществами, в частности не надо идеально знать национальный язык, осуществлять капиталовложения или непрерывно проживать в Румынии долгое время.

Для сравнения, чтобы получить паспорт через натурализацию, нужно жить там в течение 5-8 лет. А репатриация позволяет приобрести гражданство через 1-2 года.

Как доказать свои румынские корни

Необходимо собрать документы, которые подтверждают, что предки когда-то проживали на территории республики или родились там. Подойдут акты гражданского состояния, а именно:

свидетельство о браке;

свидетельство о рождении;

свидетельство о смерти предков.

Чтобы получить документы, можно обратиться в ЗАГС/государственный архив или воспользоваться услугами профильных юристов, которые ускорят процесс. Также придется подготовить досье претендента, четко изложив цепочку родословной.

Отметим, гражданство предоставляют только совершеннолетним украинцам без судимостей, которые не угрожают национальной безопасности Румынии.

Что дает румынский паспорт

Поскольку Румыния входит в Европейский Союз, то ее граждане имеют немало преимуществ. Например, разрешается безвизовый въезд в большое количество государств. Плюс можно свободно работать, учиться и проживать где угодно в ЕС без необходимости оформления дополнительных разрешений.

Конечно, владельцы паспорта имеют доступ к социальным услугам и системам здравоохранения в странах объединения, могут учиться в университетах ЕС с правом на стипендии, открыть бизнес и приобщиться к европейским финансовым рынкам.

Напомним, российские олигархи смогут получить американский паспорт за инвестицию размером 5 млн долларов. Президент США Дональд Трамп объявил, что введет программу для иностранных инвесторов, которые будут покупать местное гражданство.

Также мы писали, что во многих странах можно рассчитывать на автоматическое приобретение гражданства по праву рождения. То есть ребенок, появившись на свет, получит местный паспорт и все права гражданина, даже если родители — иностранцы.