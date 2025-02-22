Не лише США і Канада – де видають громадянство при народженні дитини

Американські паспорти. Фото: Pexels

В багатьох країнах діє принцип автоматичного набуття громадянства за місцем народження. Тобто якщо дитина з’явилася на світ у Канаді, наприклад, але батьки не мають місцевого паспорту, то новонароджений стане повноправним канадцем. Не всюди застосовують принцип jus soli, а в Європі здебільшого діють обмеження на таке громадянство.

Про це йдеться в матеріалі Visit World Today.

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Громадянство за правом народження

Безумовне автоматичне набуття громадянства функціонує у Сполучених Штатах Америки і Канаді. Водночас президент США Дональд Трамп оголосив про намір скасувати таке право. Він планує відмовитися від принципу jus soli в межах політики боротьби з мігрантами.

Також громадянство за правом народження можна отримати в багатьох країнах Латинської Америки, Азії та Африки, зокрема:

Аргентині;

Бразилії;

Мексиці;

Венесуелі;

Гаяні;

Парагваї;

Перу;

Уругваї;

Барбадосі;

Фіджі;

Пакистані.

"Діти, які народилися на території країн Карибського басейну, автоматично стають громадянами цих держав. Це надає їм деякі переваги, як от безвізові подорожі до Шенгенської зони та Великої Британії, можливість отримати довгострокову туристичну візу в США на 10 років, а також пільги при вступі до університетів Великій Британії", — зазначили фахівці сайту.

Чи надає Європа громадянство новонародженим

В Європейському Союзі також діє принцип jus soli, але з додатковими обмеженнями. Необхідно виконати певні вимоги для одержання місцевого паспорту. Наприклад, у Греції дають громадянство, якщо батьки дитини прожили там мінімум 5 років.

Велика Британія дозволяє оформити паспорт, якщо один із батьків має дозвіл на проживання. Плюс народжені на території країни діти можуть подати заявку на набуття громадянства у разі легального перебування там протягом перших 10 років життя.

В Ірландії батько і мати повинні законно мешкати щонайменше 4 роки до народження немовляти, аби здобути для нього місцеве громадянство. В Колумбії дають паспорт, якщо один із батьків має дозвіл на проживання.

Щоб дитина стала повноправним громадянином Тайланду, необхідно, аби батьки перебували в країні не менше 5 років до її народження. В Австралії треба прожити перші 10 років, після чого з’являється право на отримання місцевого паспорту.

Нагадаємо, українці можуть швидко набути друге громадянство завдяки програмі репатріації. Це процедура повернення на батьківщину корінних мешканців та їх нащадків. Маючи предків із Румунії чи Болгарії, можна отримати паспорт громадянина іншої країни.

Також ми писали, що Європейський Союз планує запустити нову систему для авторизації подорожей — ETIAS. Всі українці повинні мати дозвіл на перетин кордону ЄС, інакше міжнародні поїздки будуть недоступні.