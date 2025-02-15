Паспорта буде не достатньо — як зміниться безвіз з ЄС у 2025 році

Черга на паспортний контроль. Фото: УНІАН

У Європейському Союзі з’явиться нова система для авторизації подорожей — ETIAS, яка почне діяти найближчим часом. Цей дозвіл буде обов’язковим для громадян 60 країн, що мають безвізовий режим з ЄС, в тому числі для українців, які планують відвідати 30 країн із цього списку.

Про те, що варто знати українцям про перетин кордону з ЄС у 2025 році, повідомили на офіційному ресурсі ETIAS-INFO.

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Ідею про створення ETIAS запропонували в ЄС ще у 2018 році. Окрім спрощення процедур на кордоні, система допоможе:

посилити безпеку;

зменшити нелегальну міграцію;

захистити систему охорони здоров’я ЄС.

ETIAS пов'язаний з паспортом мандрівника і діє протягом трьох років або до кінця терміну дії паспорта. У разі зміни паспорта, необхідно оформлювати новий дозвіл.

Цей дозвіл дозволяє перебувати на території ЄС не більше 90 днів протягом 180 днів, проте він не є гарантією в’їзду, оскільки на кордоні будуть здійснюватися додаткові перевірки.

Як отримати ETIAS і скільки це коштує

Щоб отримати ETIAS, потрібно подати заявку через офіційний сайт або мобільний застосунок, заплативши збір у розмірі 7 євро. Більшість заяв обробляються за кілька хвилин, але час обробки може затягнутися до 4 днів, а за потреби додаткової інформації — до 14 або 30 днів.

Після подачі заявки на електронну пошту надійде підтвердження з номером заявки, який необхідно зберегти. Рекомендується подавати заявку до того, як ви купили квитки або забронювали готель.

Винятки щодо сплати збору передбачені для громадян з шенгенською візою та осіб, які мають довгострокові візи, видані країнами ЄС. Окрім того, не платитимуть за дозвіл особи молодше 18 та старше 70 років.

Нині громадяни країн з безвізовим режимом можуть в’їжджати до ЄС тільки з біометричним паспортом, і перебувати там до 90 днів кожні 180 днів.

Раніше ми писали, що через війну багато українців були змушені виїхати за кордон і знайти тимчасовий притулок в європейських країнах. Найбільша кількість біженців з України оселилася в Німеччині, Польщі та Чехії. Проте нещодавно стало відомо, що українці почали масово залишати одну з цих країн.

Також ми розповідали, що у 2025 році всі українці, які планують поїздки до Німеччини, повинні будуть отримати попередній дозвіл через Європейську систему авторизації подорожей (ETIAS). Це правило стосується всіх держав, які мають безвізовий режим з ЄС, включно з Україною.