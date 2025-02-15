Паспорта будет не достаточно — как изменится безвиз с ЕС в 2025 году

Очередь на паспортный контроль. Фото: УНИАН

В Европейском Союзе появится новая система для авторизации путешествий — ETIAS, которая начнет действовать в ближайшее время. Это разрешение будет обязательным для граждан 60 стран, имеющих безвизовый режим с ЕС, в том числе для украинцев, которые планируют посетить 30 стран из этого списка.

О том, что стоит знать украинцам о пересечении границы с ЕС в 2025 году, сообщили на официальном ресурсе ETIAS-INFO.

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Идею о создании ETIAS предложили в ЕС еще в 2018 году. Кроме упрощения процедур на границе, система поможет:

усилить безопасность;

уменьшить нелегальную миграцию;

защитить систему здравоохранения ЕС.

ETIAS связан с паспортом путешественника и действует в течение трех лет или до конца срока действия паспорта. В случае смены паспорта, необходимо оформлять новое разрешение.

Это разрешение позволяет находиться на территории ЕС не более 90 дней в течение 180 дней, однако оно не является гарантией въезда, поскольку на границе будут осуществляться дополнительные проверки.

Как получить ETIAS и сколько это стоит

Чтобы получить ETIAS, нужно подать заявку через официальный сайт или мобильное приложение, заплатив сбор в размере 7 евро. Большинство заявлений обрабатываются за несколько минут, но время обработки может затянуться до 4 дней, а при необходимости дополнительной информации — до 14 или 30 дней.

После подачи заявки на электронную почту поступит подтверждение с номером заявки, который необходимо сохранить. Рекомендуется подавать заявку до того, как вы купили билеты или забронировали отель.

Исключения по уплате сбора предусмотрены для граждан с шенгенской визой и лиц, имеющих долгосрочные визы, выданные странами ЕС. Кроме того, не будут платить за разрешение лица моложе 18 и старше 70 лет.

Сейчас граждане стран с безвизовым режимом могут въезжать в ЕС только с биометрическим паспортом, и находиться там до 90 дней каждые 180 дней.

Ранее мы писали, что из-за войны многие украинцы были вынуждены выехать за границу и найти временное убежище в европейских странах. Наибольшее количество беженцев из Украины поселилось в Германии, Польше и Чехии. Однако недавно стало известно, что украинцы начали массово покидать одну из этих стран.

Также мы рассказывали, что в 2025 году все украинцы, которые планируют поездки в Германию, должны будут получить предварительное разрешение через Европейскую систему авторизации путешествий (ETIAS). Это правило касается всех государств, которые имеют безвизовый режим с ЕС, включая Украину.