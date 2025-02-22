Не только США и Канада – где выдают гражданство при рождении ребенка

Американские паспорта. Фото: Pexels

Во многих странах действует принцип автоматического приобретения гражданства по месту рождения. Если ребенок появился на свет в Канаде, например, но родители не имеют местного паспорта, то новорожденный станет полноправным канадцем. Не везде применяют принцип jus soli, а в Европе в основном действуют ограничения на такое гражданство.

Об этом говорится в материале Visit World Today.

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Гражданство по праву рождения

Безусловное автоматическое приобретение гражданства функционирует в Соединенных Штатах Америки и Канаде. Однако президент США Дональд Трамп объявил о намерении отменить такое право. Он планирует отказаться от принципа jus soli в рамках политики борьбы с мигрантами.

Также гражданство по праву рождения можно получить во многих странах Латинской Америки, Азии и Африки, в частности:

Аргентине;

Бразилии;

Мексике;

Венесуэле;

Гайане;

Парагвае;

Перу;

Уругвае;

Барбадосе;

Фиджи;

Пакистане.

"Дети, которые родились на территории стран Карибского бассейна, автоматически становятся гражданами этих государств. Это дает им некоторые преимущества, такие как безвизовые путешествия в Шенгенскую зону и Великобританию, возможность получить долгосрочную туристическую визу в США на 10 лет, а также льготы при поступлении в университеты Великобритании", — отметили специалисты сайта.

Предоставляет ли Европа гражданство новорожденным

В Европейском Союзе также действует принцип jus soli, но с дополнительными ограничениями. Необходимо выполнить определенные требования для получения местного паспорта. Например, в Греции дают гражданство, если родители ребенка прожили там минимум 5 лет.

Великобритания позволяет оформить паспорт, если один из родителей имеет вид на жительство. Плюс рожденные на территории страны дети могут подать заявку на приобретение гражданства в случае легального пребывания там в течение первых 10 лет жизни.

В Ирландии отец и мать должны законно проживать не менее 4 лет до рождения младенца, чтобы оформить ему местное гражданство. В Колумбии дают паспорт, если один из родителей имеет вид на жительство.

Чтобы ребенок стал полноправным гражданином Таиланда, необходимо, дабы родители находились в стране не менее 5 лет до его рождения. В Австралии надо прожить первые 10 лет, после чего появляется право на получение местного паспорта.

Напомним, украинцы могут быстро получить второе гражданство благодаря программе репатриации. Это процедура возвращения на родину коренных жителей и их потомков. Имея предков из Румынии или Болгарии, можно получить паспорт гражданина другой страны.

Также мы писали, что Европейский Союз планирует запустить новую систему для авторизации путешествий — ETIAS. Все украинцы должны иметь разрешение на пересечение границы ЕС, иначе международные поездки будут недоступны.