Правила пожежної безпеки — на скільки штрафують українців за вогнище у дворі у 2025

Діти сидять біля вогнища. Фото: Pexels

Головою причиною пожеж у лісах і парках зазвичай стає людська необережність. З приходом весни, коли температура повітря підвищується, вірогідність таких ситуацій значно зростає. Це стосується пікніків та відпочинку на природі, коли навіть маленьке багаття у спекотну та вітряну погоду може стати причиною великої пожежі.

Про те, який штраф доведеться заплатити українцям за вогнище у дворі у 2025 році, зазначається у Кодексі України про адміністративні правопорушення.

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Чому не можна палити багаття у дворі

В Україні діють чіткі правила пожежної безпеки. Розпалювати багаття заборонено:

на балконах;

у лісах та парках;

на дитячих майданчиках;

у дворах багатоповерхівок.

Також не можна використовувати відкрите полум’я або розводити вогонь ближче ніж за 30 метрів від будь-яких будівель. Окрім того, забороняється викидати непогашене вугілля чи золу.

У деяких випадках дозволяється розводити вогонь ближче — на відстані від 5 метрів, але тільки для приготування їжі та лише у спеціально облаштованих місцях. Таке місце має бути огороджене вогнестійкими матеріалами, а висота огорожі повинна відповідати висоті полум’я. При цьому вогонь не можна залишати без нагляду.

Який штраф загрожує українцям

В патрульній поліції попереджають, що в зелених зонах міст розпалювати вогонь можна лише у спеціально відведених для цього місцях. Згідно зі ст. 152 КУпАП, порушення цих правил загрожує штрафами:

для громадян — від 340 до 1360 гривень;

для посадовців і підприємців — від 850 до 1700 гривень.

Дотримання правил протипожежної безпеки не лише допомагає зберегти природу, а й уникнути можливих трагедій.

Раніше ми писали, що з настанням перших теплих днів чимало українців прагнуть відпочити на природі. Одним з улюблених занять залишається приготування шашликів на свіжому повітрі. Втім, не всі замислюються над тим, що подібне дозвілля може обернутися чималими штрафами.

Також ми розповідали, що багато хто в Україні й досі використовує дрова для обігріву оселі. Їх можна як придбати, так і заготовити самостійно. Проте самовільна вирубка дерев має свої чіткі обмеження. За знищення лісових насаджень без належного дозволу на українців чекає покарання.