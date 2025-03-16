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Штраф за багаття у дворі — як не спалити сімейний бюджет

16 березня 2025 18:20
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Правила пожежної безпеки — на скільки штрафують українців за вогнище у дворі у 2025
Діти сидять біля вогнища. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Головою причиною пожеж у лісах і парках зазвичай стає людська необережність. З приходом весни, коли температура повітря підвищується, вірогідність таких ситуацій значно зростає. Це стосується пікніків та відпочинку на природі, коли навіть маленьке багаття у спекотну та вітряну погоду може стати причиною великої пожежі.

Про те, який штраф доведеться заплатити українцям за вогнище у дворі у 2025 році, зазначається у Кодексі України про адміністративні правопорушення.

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Чому не можна палити багаття у дворі

В Україні діють чіткі правила пожежної безпеки. Розпалювати багаття заборонено:

  • на балконах;
  • у лісах та парках;
  • на дитячих майданчиках;
  • у дворах багатоповерхівок.

Також не можна використовувати відкрите полум’я або розводити вогонь ближче ніж за 30 метрів від будь-яких будівель. Окрім того, забороняється викидати непогашене вугілля чи золу.

У деяких випадках дозволяється розводити вогонь ближче — на відстані від 5 метрів, але тільки для приготування їжі та лише у спеціально облаштованих місцях. Таке місце має бути огороджене вогнестійкими матеріалами, а висота огорожі повинна відповідати висоті полум’я. При цьому вогонь не можна залишати без нагляду.

Який штраф загрожує українцям

В патрульній поліції попереджають, що в зелених зонах міст розпалювати вогонь можна лише у спеціально відведених для цього місцях. Згідно зі ст. 152 КУпАП, порушення цих правил загрожує штрафами:

  • для громадян — від 340 до 1360 гривень;
  • для посадовців і підприємців — від 850 до 1700 гривень.

Дотримання правил протипожежної безпеки не лише допомагає зберегти природу, а й уникнути можливих трагедій. 

Раніше ми писали, що з настанням перших теплих днів чимало українців прагнуть відпочити на природі. Одним з улюблених занять залишається приготування шашликів на свіжому повітрі. Втім, не всі замислюються над тим, що подібне дозвілля може обернутися чималими штрафами.

Також ми розповідали, що багато хто в Україні й досі використовує дрова для обігріву оселі. Їх можна як придбати, так і заготовити самостійно. Проте самовільна вирубка дерев має свої чіткі обмеження. За знищення лісових насаджень без належного дозволу на українців чекає покарання. 

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