Сезон шашликів відкрито — де заборонено смажити та який штраф загрожує українцям у 2025 році

Мангал з шашликами. Фото: Pexels

З першим теплом у багатьох українців виникає бажання провести вільний час на природі. Одним з розповсюджених занять на свіжому повітрі залишається смаження шашликів, проте далеко не всі усвідомлюють, що це може призвести до значних штрафів.

Про те, який штраф можуть отримати українці за смаження шашликів у 2025 році, зазначається в Кодексі України про адміністративні правопорушення.

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Де заборонено розпалювати вогонь

Передусім слід пам’ятати, що розведення вогню категорично заборонено в лісах і лісових масивах у будь-яку пору року. Це стосується як мангалів, так і будь-яких інших способів приготування їжі на відкритому вогні. Крім того, шашлики не можна готувати у таких місцях:

Міські території — багаття у дворах, дитячих майданчиках, парках і скверах можливе лише у спеціально відведених зонах. Береги водойм — розводити вогонь дозволено не ближче ніж за 30 метрів від водойми. Природоохоронні території — національні парки, заповідники, заказники та інші зони, що мають природоохоронний статус. Ділянки підвищеної пожежної небезпеки — сільськогосподарські землі, торфовища, військові об'єкти.

Які штрафи передбачені за порушення

Згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення правил благоустрою населених пунктів тягне за собою штраф у розмірі від 340 до 1 360 грн.

Крім цього, за залишені непогашені недопалки, сірники, ганчір’я, просочене горючими речовинами, або випалювання сухої трави передбачена адміністративна відповідальність за статтею 77 КУпАП. У цьому випадку штраф становить від 1 530 до 4 590 грн.

Тож перед тим, як розпалити вогнище, варто переконатися, що це дозволено, щоб пікнік не закінчився неприємним штрафом. Дотримання встановлених норм допоможе не лише зберегти бюджет, а й уникнути негативних наслідків для довкілля.

Раніше ми писали, що багато українців досі опалюють будинки дровами, які можна купити або заготовити самостійно. Однак самовільна вирубка дерев заборонена законом, і за це загрожує адміністративна чи кримінальна відповідальність. Виняток — рубка на власній земельній ділянці.

Також ми розповідали, що в під'їздах багатоповерхівок часто курять мешканці. Якщо дим завдає незручностей, сусіди можуть звернутися до закону для притягнення порушників до відповідальності.