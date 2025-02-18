Штрафи за куріння у під’їзді – як можуть покарати порушників у 2025

Під’їзд будинку. Фото: Дніпро/Facebook

Чимало українців, які мешкають у багатоквартирних будинках, використовують під’їзди як місце для куріння. Або так можуть бешкетувати підлітки, за поведінкою яких не слідкують батьки. Якщо сигаретний дим заважає співвласникам житла, вони можуть скористатися захистом закону та покарати сусідів.

Про це йдеться в Кодексі про адміністративні правопорушення.

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Який штраф за куріння у під’їзді

Існує Закон "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення", згідно з яким використання електронних сигарет, систем нагрівання тютюну, кальянів і звичайних сигарет заборонено у громадських місцях.

До них відносять ліфти, таксофони та під’їзди житлових будинків, що робить ці місця недоторканими для курців. Якщо порушити правило, то доведеться відповідати за статтею 175-1 КУпАП "Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях". Вперше можна відбутися попередженням або санкцією в розмірі від 51 до 170 грн.

За повторний випадок штраф підвищується до 10-20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 170-340 грн. Сусідам достатньо викликати поліцію, яка складе адміністративний протокол, зафіксує порушення і візьметься за розгляд справи.

Які місця заборонені для куріння

Не тільки під’їзди будинків стали табу для курців. Список заборонених громадських місць доволі широкий і включає:

заклади ресторанного господарства;

заклади охорони здоров'я і прилеглі території;

готелі;

вокзали і станції;

підземні переходи;

зупинки громадського транспорту;

гуртожитки;

аеропорти;

навчальні заклади;

дитячі майданчики;

будівлі об'єктів культурного призначення;

органи державної влади, місцевого самоврядування;

підприємства, установи та організації всіх форм власності.

Місцева влада має повноваження встановлювати додаткові обмеження для курців. Наприклад, коли відбувається масштабне вуличне свято, ярмарок чи фестиваль. А ресторани і кав’ярні штрафують на тисячі гривень за порушення заборони про використання сигарет.

Нагадаємо, за рішенням Касаційного адміністративного суду приготування кальянів підпадає під абсолютну заборону в закладах ресторанного господарства. Тож послуги стануть недоступні, інакше власникам загрожують великі штрафи за недотримання вимог закону.

Також ми писали, що батьків можуть оштрафувати за порушення, вчинені дітьми. Це стосується випадків, коли порушники не досягли віку притягнення до відповідальності.