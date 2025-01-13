Чи можна українцям курити кальян у ресторані – рішення суду

Кальян у закладі. Фото: Unsplash

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду визнав, що кальяни заборонено розміщувати в закладах ресторанного господарства. Це передбачено новою редакцією закону від 11 липня 2022 року. Послуги з приготування кальянів підпадають під абсолютну заборону, а порушення вимоги карається штрафними санкціями.

Про це йдеться на сайті Верховного суду України.

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Стаття 13 закону "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення" містить список громадських місць, де забороняється куріння, вживання і використання тютюнових виробів, зокрема і кальянів. Під пунктом 5 — приміщення закладів ресторанного господарства.

Згідно з рішенням Касаційного адміністративного суду на позов одного з закладів харчової промисловості, приготування кальянів вважається стимулюванням продажу тютюнових виробів, а його вживання — рекламуванням небезпечної для здоров’я продукції.

Водночас суди першої та апеляційної інстанцій дійшли помилкового висновку, що надання послуг з куріння без реклами не підпадає під повну заборону. Вони скасували постанову Держпродспоживслужби про накладення на ТОВ фінансових санкцій.

"Суди виходили з того, що в Україні не встановлено повної заборони надавати послуги з приготування кальянів. З акта перевірки та оскаржуваної постанови неможливо встановити, що саме відповідач вважає стимулюванням продажу тютюнових виробів", — йдеться в повідомленні.

Але Верховний Суд визнав рішення попередніх інстанцій неправомірним і затвердив:

кальяни підпадають під абсолютну заборону в закладах ресторанного господарства, незалежно від їхнього складу, у зв’язку зі змінами в законодавстві з 11 липня 2022 року;

надання закладами ресторанного господарства послуг, заборонених статтею 13 Закону № 2899-IV, є стимулюванням продажу тютюнових виробів, навіть якщо безпосередньо не відбувається реклама продукту.

За порушення закону кав’ярням і ресторанам загрожує штраф у розмірі 3 000 грн. Якщо недотримання вимог повториться протягом року, то фінансова санкція виросте до 15 000 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні запропонували збільшити штрафи за продаж алкоголю та тютюну дітям. Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що необхідно посилити відповідальність за прагнення заробити на неповнолітніх.

Також ми писали, що сигарети в Україні коштують досить дешево, порівняно з Європою і США, оскільки у нас менший акциз на тютюнові вироби. Але згодом ситуація може змінитися, оскільки заплановане підняття податку призведе до завершення періоду бюджетних сигарет.