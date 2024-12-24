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Ресторани заробили мільярди — які заклади лідирують за доходом

24 грудня 2024 14:17
Єлизавета Супівська - редактор
Доходи ресторанного бізнесу в Україні – які заклади найбільше заробляють
Відвідувачі ресторану за столом. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Ресторанний бізнес відновився порівняно з 2022 роком і продемонстрував значний приріст чистого доходу у 2023-му. Серед гігантів індустрії лідируючу позицію за фінансовими показниками зайняв McDonald's, дохід мережі склав майже 13 млрд гривень. За регіонами лаври першості має столиця України.

Про це йдеться в дослідженні YC.Market.

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Згідно з даними у річній звітності компаній, за 2023 рік чистий дохід галузі досяг 31,6 млрд гривень, хоча в перший рік повномасштабної війни показник дорівнював 17,3 млрд гривень. Ресторанному бізнесу навіть вдалося перевершити результат 2021 року, коли дохід компаній перебував на рівні 25 млрд гривень.

Постає питання, які мережі заробили найбільше. Рейтинг дохідних українських ресторанів у 2023 році має такий вигляд:

  • McDonald's (Київ) — майже 13 млрд гривень;
  • KFC (Дніпропетровська область) — понад 1 млрд гривень;
  • Пузата Хата (Київ) — майже 951 млн гривень;
  • KFC (Київ) — 826 млн гривень;
  • KFC (Харківська область) — понад 619 млн гривень;
  • Domino's Pizza (Київ) — понад 369 млн гривень;
  • Сушия (Київ) — понад 322 млн гривень;
  • Salateira (Київ) — майже 289 млн гривень;
  • WOG (Волинська область) — майже 174 млн гривень;
  • Tarrantino Family (Київ) — майже 138 млн гривень.

 

Доходи ресторанів у 2023 році
Рейтинг найдохідніших ресторанів в Україні. Фото: YC.Market

Регіони-лідери за ресторанними доходами

У трійці лідерів опинився Київ, а також Дніпропетровська і Львівська області.

"Київ домінує за показниками чистого доходу: у 2023 році столичні ресторани згенерували понад 23 млрд грн, що складає 72% від усього доходу в Україні. У столиці працює понад 1,2 тис. компаній, що, фактично, робить її центром гастрономічної індустрії", — йдеться в дослідженні.

На Дніпропетровщині зафіксували дохід ресторанного бізнесу на рівні 1,6 млрд гривень (5%), там фактично ведуть діяльність понад 200 компаній. На Львівщині чистий дохід у 2023 році склав майже 1,4 млрд гривень (4,4%), кількість підприємств гастрономічної індустрії — понад 400.

 

Рейтинг областей за доходами ресторанів
Рейтинг областей за доходами ресторанного бізнесу. Фото: YC.Market

Нагадаємо, не всі українці поблажливо ставлять до культури чайових. Багатьом відвідувачам закладів харчування не подобається, що плату за обслуговування столиків включають у чек, позбавляючи клієнтів можливості самостійно вирішувати, давати чайові офіціантам чи ні.

Також ми писали, що грошову винагороду для офіціантів вважають важливою частиною ресторанного бізнесу. Але деякі клієнти впевнені, що не повинні перекладати на себе відповідальність за фінанси працівників. Цей обов’язок лежить на власнику закладу.

рейтинг гроші ресторани бізнес доходи

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