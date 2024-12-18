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Доходи моделей OnlyFans — скільки грошей задекларували українки

18 грудня 2024 13:35
Єлизавета Супівська - редактор
Доходи моделей OnlyFans – скільки заробляють на еротичному контенті
Зйомка на телефон. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Всі джерела податкових надходжень є важливими під час війни. Зокрема кошти, отримані від моделей OnlyFans. Дівчата сумлінно декларують доходи та поповнюють державний бюджет, показуючи приклад свідомого ставлення до офіційного визнання своєї діяльності. Водночас чимало авторок контенту бояться кримінальної відповідальності за поширення і збут порнографії.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які доходи в моделей OnlyFans і чому вони бояться декларувати заробіток.

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Податки від моделей Onlyfans

Голова комітету ВРУ з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів у власному Telegram-каналі, що 350 моделей OnlyFans подали декларації про майновий стан і доходи. За документами дівчата заробили 305,4 млн гривень, з яких сплатили податки в держбюджет на суму 59 млн гривень (ПДФО та військовий збір).

"Це дуже важливі гроші для країни у війну і ми вдячні дівчатам за їхню відповідальну позицію та внесок в перемогу. Факт, що дівчата не сплатили податок своєчасно, не може бути підставою для кримінального переслідування, якщо податки сплачено. Правоохоронці такий підхід розділяють", — констатував Данило Гетманцев.

Дійсно, за ухилення від податкового обов’язку загрожує фінансова санкція у розмірі 25% від одержаного доходу. Плюс таки доведеться виплатити 18% ПДФО і 1,5% військового збору (5% з грудня 2024 року).

Гетманцев давно висвітлює тему податкових надходжень від діяльності на OnlyFans. Сама платформа також сплачує кошти в Україні, оскільки працює легально — 1,27 млн доларів (52 млн гривень) за 2023 рік. Це так званий "податок на Google", обов’язковий для всіх великих транснаціональних корпорацій, не зареєстрованих в Україні (20% від доходу).

Чому автори OnlyFans бояться декларувати доходи

Приклад, оголошений Гетманцевим, — це крапля в морі. Адже платформою користується велика кількість українців, які заробляють завдяки поширенню контенту еротичного характеру. Постає питання, чому автори OnlyFans не поспішають інформувати податкову про свою діяльність і доходи?

Відповідь криється не в бажанні ухилитися від сплати податків, а в намаганні уникнути кримінальної відповідальності за поширення порнографії. В Україні якимось чином співіснують дві реальності: в одній моделей заохочують декларувати доходи і поповнювати бюджет, а в іншій — карають за статтею 301 Кримінального кодексу.

Закон говорить, що розповсюдження, виготовлення, зберігання, перевезення і збут зображень порнографічного характеру тягне за собою:

  • штраф у розмірі від 1 000 до 4 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 до 68 000 грн);
  • пробаційний нагляд на строк до 3 років;
  • обмеження волі на строк до 3 років.

Якщо вчинити такі дії повторно чи отримати за них дохід у великому розмірі, то покарання посилиться до позбавлення волі від 3 до 7 років із забороною займатися певною діяльністю. Прикладів притягнення до відповідальності багато, хоча зазвичай авторам контенту присуджують умовні терміни з вимогою заплатити штраф.

"Мені здається, що фестиваль лицемірства, коли суспільство однією рукою "морально засуджує", а іншою бере гроші на армію, або коли творців контенту переслідують його користувачі, треба завершувати. Буду наполягати на включенні законопроекту колег про декриміналізацію ст.301", — зауважив Данило Гетманцев.

Що цікаво, з серпня 2023 року в парламенті перебуває на розгляді законопроєкт №9623, яким запропонували декриміналізувати добровільне виготовлення і продаж порнографічної продукції. Але понад рік документ "маринують", не плануючи найближчим часом включати у порядок денний.

Виходить дивна ситуація: моделі OnlyFans повинні сплачувати податки, аби підтримувати економіку України, і водночас боятися кримінальної відповідальності за свою діяльність.

Нагадаємо, деяким українцям потрібно сплачувати 15% єдиного податку замість традиційної ставки. Це загрожує всім ФОПам, які перевищили річний ліміт доходу чи ведуть господарську діяльність не за зареєстрованими КВЕД.

Також ми писали, що роботодавці повинні сплачувати податки за найманих працівників. Йдеться про 18% ПДФО, 5% військового збору і 22% єдиного соціального внеску. З мінімальної зарплати розрахунок становить 3 600 грн на місяць.

закон податки штрафи доходи OnlyFans

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