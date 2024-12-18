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Доходы моделей OnlyFans — сколько денег задекларировали украинки

18 декабря 2024 13:35
Елизавета Супивская - редактор
Доходы моделей OnlyFans – сколько зарабатывают на эротическом контенте
Съемка на телефон. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Все источники налоговых поступлений важны во время войны. В частности средства, полученные от моделей OnlyFans. Девушки добросовестно декларируют доходы и пополняют государственный бюджет, показывая пример сознательного отношения к официальному признанию своей деятельности. Однако многие авторы контента боятся уголовной ответственности за распространение и сбыт порнографии.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие доходы у моделей OnlyFans и почему они боятся декларировать заработок.

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Налоги от моделей Onlyfans

Глава комитета ВРУ по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев рассказал в собственном Telegram-канале, что 350 моделей OnlyFans подали декларации об имущественном положении и доходах. По документам девушки заработали 305,4 млн гривен, из которых уплатили налоги в госбюджет на сумму 59 млн гривен (НДФЛ и военный сбор).

"Это очень важные деньги для страны в войну и мы благодарны девушкам за их ответственную позицию и взнос в победу. Факт, что девушки не уплатили налог своевременно, не может быть основанием для уголовного преследования, если налоги уплачены. Правоохранители такой подход разделяют", — констатировал Даниил Гетманцев.

Действительно, за уклонение от налоговой обязанности грозит финансовая санкция в размере 25% от полученного дохода. Плюс таки придется выплатить 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора (5% с декабря 2024 года).

Гетманцев давно освещает тему налоговых поступлений от деятельности OnlyFans. Сама платформа также платит средства в Украине, поскольку работает легально — 1,27 млн долларов (52 млн гривен) за 2023 год. Это так называемый "налог на Google", обязательный для всех крупных транснациональных корпораций, не зарегистрированных в Украине (20% от дохода).

Почему авторы OnlyFans боятся декларировать доходы

Пример, объявленный Гетманцевым, — это капля в море. Ведь платформой пользуются многие украинцы, которые зарабатывают благодаря распространению контента эротического характера. Возникает вопрос, почему авторы OnlyFans не спешат информировать налоговую о своей деятельности и доходах?

Ответ кроется не в желании уклониться от уплаты налогов, а в попытке избежать уголовной ответственности за распространение порнографии. В Украине каким-то образом сосуществуют две реальности: в одной моделей поощряют декларировать доходы и пополнять бюджет, а в другой — наказывают по статье 301 Уголовного кодекса.

Закон гласит, что распространение, изготовление, хранение, перевозка и сбыт изображений порнографического характера влечет за собой:

  • штраф в размере от 1 000 до 4 000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 17 000 до 68 000 грн);
  • пробационный надзор сроком до 3 лет;
  • ограничение свободы сроком до 3 лет.

Если совершить такие действия повторно или получить за них доход в большом размере, наказание усилится до лишения свободы от 3 до 7 лет с запретом заниматься определенной деятельностью. Примеров привлечения к ответственности много, хотя обычно авторам контента присуждают условные сроки с требованием заплатить штраф.

"Мне кажется, что фестиваль лицемерия, когда общество одной рукой "морально осуждает", а другой берет деньги на армию, или когда создателей контента преследуют его пользователи, нужно завершать. Буду настаивать на включении законопроекта коллег о декриминализации ст.301", — отметил Даниил Гетманцев.

Что интересно, с августа 2023 года в парламенте находится на рассмотрении законопроект №9623, которым предложили декриминализировать добровольное изготовление и продажу порнографической продукции. Но больше года документ "маринуют", не планируя в ближайшее время включать в повестку дня.

Выходит странная ситуация: модели OnlyFans должны платить налоги, чтобы поддерживать экономику Украины, и одновременно бояться уголовной ответственности за свою деятельность.

Напомним, некоторым украинцам нужно уплачивать 15% единого налога вместо традиционной ставки. Это грозит всем ФЛП, которые превысили годовой лимит дохода или ведут хозяйственную деятельность не по зарегистрированным КВЭД.

Также мы писали, что работодатели должны платить налоги за наемных сотрудников. Речь идет о 18% НДФЛ, 5% военного сбора и 22% единого социального взноса. С минимальной зарплаты расчет составляет 3 600 грн в месяц.

закон налоги штрафы доходы OnlyFans

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