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Рестораны заработали миллиарды — кто лидирует по доходу

24 декабря 2024 14:17
Елизавета Супивская - редактор
Доходы ресторанного бизнеса в Украине – какие заведения больше всего зарабатывают
Посетители ресторана за столом. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Ресторанный бизнес возобновился по сравнению с 2022 годом и продемонстрировал значительный прирост чистого дохода в 2023 году. Среди гигантов индустрии лидирующее положение по финансовым показателям занял McDonald's, доход сети составил почти 13 млрд гривен. По регионам лавры первенства имеет столица Украины.

Об этом говорится в исследовании YC.Market.

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Согласно данным в годовой отчетности компаний, за 2023 год чистый доход отрасли достиг 31,6 млрд гривен, хотя в первый год полномасштабной войны показатель равнялся 17,3 млрд гривен. Ресторанному бизнесу даже удалось превзойти результат 2021 года, когда доход компаний находился на уровне 25 млрд гривен.

Возникает вопрос, какие сети заработали больше всего. Рейтинг самых доходных украинских ресторанов в 2023 году выглядит так:

  • McDonald's (Киев) — почти 13 млрд гривен;
  • KFC (Днепропетровская область) — более 1 млрд гривен;
  • Пузата Хата (Киев) — почти 951 млн гривен;
  • KFC (Киев) — 826 млн гривен;
  • KFC (Харьковская область) — более 619 млн гривен;
  • Domino's Pizza (Киев) — более 369 млн гривен;
  • Сушия (Киев) — более 322 млн гривен;
  • Salateira (Киев) — почти 289 млн гривен;
  • WOG (Волынская область) — почти 174 млн гривен;
  • Tarrantino Family (Киев) — почти 138 млн гривен.

 

Доходы ресторанов в 2023 году
Рейтинг самых доходных ресторанов в Украине. Фото: YC.Market

Регионы-лидеры по ресторанным доходам

В тройке лидеров оказался Киев, Днепропетровская и Львовская области.

"Киев доминирует по показателям чистого дохода: в 2023 году столичные рестораны сгенерировали более 23 млрд грн, что составляет 72% всего дохода в Украине. В столице работает более 1,2 тыс. компаний, что, фактически, делает ее центром гастрономической индустрии", — говорится в исследовании.

В Днепропетровской области зафиксировали доход ресторанного бизнеса на уровне 1,6 млрд гривен (5%), там фактически ведут деятельность более 200 компаний. Во Львовской области чистый доход в 2023 году составил почти 1,4 млрд гривен (4,4%), количество предприятий гастрономической индустрии — более 400.

 

Рейтинг областей по доходам ресторанов
Рейтинг областей по доходам ресторанного бизнеса. Фото: YC.Market

Напомним, не все украинцы снисходительно относятся к культуре чаевых. Многим посетителям заведений не нравится, что плату за обслуживание столиков включают в чек, лишая клиентов возможности самостоятельно решать, давать чаевые официантам или нет.

Также мы писали, что денежное вознаграждение для официантов считается важной частью ресторанного бизнеса. Но некоторые клиенты уверены, что не должны перекладывать на себя ответственность за финансы сотрудников. Эта обязанность лежит на владельце заведения.

рейтинг деньги рестораны бизнес доходы

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