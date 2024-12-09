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Примусова плата за обслуговування — чому українці проти чайових

9 грудня 2024 15:11
Єлизавета Супівська - редактор
Культура чайових в Україні – що кажуть клієнти ресторанів
Офіціант приймає замовлення. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Культура чайових по-різному розвинена в Європі, США, Україні тощо. Хтось позитивно ставиться до випадків, коли заклад одразу включає вартість обслуговування у чек. А комусь це видається несправедливістю і зайвою тратою коштів. З іншого боку, чайові взагалі допомагають підтримувати тіньову економіку.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що думають українці стосовно чайових у кав’ярнях і ресторанах.

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Культура чайових в Україні

Все більше закладів харчування переходять на систему, поширену в США та деяких країнах Європи, — включають вартість обслуговування одразу в чек, позбавляючи клієнтів права відмовитися від чайових. Наприклад, вносять окремий пункт у розрахунковий документ — відсоток від суми замовлення, який піде офіціантам.

Далеко не всім українцям до вподоби така система. По-перше, хтось не має змоги регулярно забезпечувати працівників кав’ярень додатковим заробітком. По-друге, свободу вибору ніхто не скасовував. По-третє, аргумент стосовно якості обслуговування переважно не витримує критики.   

"Я доволі рідко лишаю чайові. Тільки якщо людина зробила більше, ніж мала. А те, що нам умовно в якомусь закладі порадили, що поїсти, і прибрали тарілки, ну то частина роботи працівника. І мені байдуже, що у них маленькі зарплати. До чого тут я? Це відповідальність роботодавця і самої людини, яка йде працювати", — зауважила одна з користувачок соціальної мережі Threads.

Чимало українців упевнені, що не повинні брати на себе фінансовий тягар, аби отримати якісне обслуговування в ресторані. Адже це завдання власника бізнесу — задовольнити клієнта, щоб він повернувся і приносив дохід. Мотивувати офіціантів добре працювати і надавати хороший сервіс відвідувачам є обов’язком керівника, бо за це він отримує зарплатню.

  • Примусова плата за обслуговування — чому українці проти чайових - фото 1
    Що думають українці про культуру чайових. Фото: скриншот
  • Примусова плата за обслуговування — чому українці проти чайових - фото 2
    Що думають українці про культуру чайових. Фото: скриншот
  • Примусова плата за обслуговування — чому українці проти чайових - фото 3
    Що думають українці про культуру чайових. Фото: скриншот
  • Примусова плата за обслуговування — чому українці проти чайових - фото 4
    Що думають українці про культуру чайових. Фото: скриншот
  • Примусова плата за обслуговування — чому українці проти чайових - фото 5
    Що думають українці про культуру чайових. Фото: скриншот
  • Примусова плата за обслуговування — чому українці проти чайових - фото 6
    Що думають українці про культуру чайових. Фото: скриншот
  • Примусова плата за обслуговування — чому українці проти чайових - фото 7
    Що думають українці про культуру чайових. Фото: скриншот
  • Примусова плата за обслуговування — чому українці проти чайових - фото 8
    Що думають українці про культуру чайових. Фото: скриншот
  • Примусова плата за обслуговування — чому українці проти чайових - фото 9
    Що думають українці про культуру чайових. Фото: скриншот
  • Примусова плата за обслуговування — чому українці проти чайових - фото 10
    Що думають українці про культуру чайових. Фото: скриншот
  • Примусова плата за обслуговування — чому українці проти чайових - фото 11
    Що думають українці про культуру чайових. Фото: скриншот
  • Примусова плата за обслуговування — чому українці проти чайових - фото 12
    Що думають українці про культуру чайових. Фото: скриншот
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Загалом більшість українців позитивно ставляться до культури чайових, якщо вона функціонує на добровільній основі. Тоді клієнти закладів харчування на власний розсуд вирішують, підтримати офіціанта фінансово чи ні, зважаючи на отриманий сервіс, наявність вільних грошей та інші фактори.

"Включення чайових у рахунок — це неправильно, бо така механіка розслабляє офіціанта, і часто в таких закладах траплявся сервіс не дуже. Залишити на чай у будь-якому випадку для мене норма, бо це основна частина заробітку людини. Залежно від кореляції доходу офіціант може покращувати свої навички і роботу з клієнтами", — висловила думку інша користувачка Threads.

Як чайові впливають на економіку України

Дискусії щодо доцільності чайових відходять на другий план, коли постає питання впливу цієї культури на економіку держави. Варто зазначити, що чайові вважаються доходом фізичної особи, як офіційна зарплата. Але навряд чи офіціанти подають річні декларації та оподатковують додаткові надходження ПДФО/військовим збором.

"З юридичної точки зору, залишати чайові — некоректно, бо цим ти сприяєш тіньовій економіці. Мені не віриться, що офіціанти подають декларацію про доходи і майновий стан і оподатковують такий дохід", — констатували в мережі Інтернет.

Як розповів голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю YouTube-каналу "ASA Trьопс", контролюючий орган поки не дійшов до ресторанного бізнесу, оскільки займається перевірками торгових точок. Але з часом детінізація дійде до нового ринку. І працівникам закладів доведеться вирішувати: або відмовлятися від чайових, або декларувати їх податком на доходи фізичних осіб.

Нагадаємо, з 1 грудня в Україні підвищили військовий збір до 5% і встановили нові податки для ФОПів. Відтепер із доходів утримуватимуть загалом 23% замість 19,5%, що спричинить зниження заробітних плат.

Також ми писали, що ринок праці стикнувся з несприятливим становищем наприкінці 2024 року. Керівники підприємств у різних галузях впевнені, що найближчим часом доведеться скорочувати чисельність працівників.

зарплати кафе ресторани клієнти офіціант

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