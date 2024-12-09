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Вынужденная плата за обслуживание — почему украинцы против чаевых

9 декабря 2024 15:11
Елизавета Супивская - редактор
Культура чаевых в Украине – что говорят клиенты ресторанов
Официант принимает заказ. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Культура чаевых по-разному развита в Европе, США, Украине и т.д. Кто-то положительно относится к случаям, когда заведение сразу включает стоимость обслуживания в чек. А кому-то это кажется несправедливостью и лишней тратой денег. И вообще, чаевые помогают поддерживать теневую экономику.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что думают украинцы относительно чаевых в кафе и ресторанах.

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Культура чаевых в Украине

Все больше заведений питания переходят на систему, распространенную в США и некоторых странах Европы, — включают стоимость обслуживания сразу в чек, лишая клиентов права отказаться от чаевых. Например, вносят отдельный пункт в расчетный документ — процент от суммы заказа, который пойдет официантам.

Далеко не всем украинцам нравится такая система. Во-первых, у кого-то нет возможности регулярно обеспечивать сотрудников кофеен дополнительным заработком. Во-вторых, свободу выбора никто не отменял. В-третьих, аргумент относительно качества обслуживания преимущественно не выдерживает критики.

"Я довольно редко оставляю чаевые. Только если человек сделал больше, чем должен был. А то, что нам условно в каком-нибудь заведении посоветовали, что поесть, и убрали тарелки, ну то часть работы. И мне безразлично, что у них маленькие зарплаты. При чему здесь я? Это ответственность работодателя и самого человека, который идет работать", — отметила одна из пользовательниц социальной сети Threads.

Многие украинцы уверены, что не должны брать на себя финансовое бремя, дабы получить качественное обслуживание в ресторане. Ведь это задача владельца бизнеса — удовлетворить клиента, чтобы он вернулся и приносил доход. Мотивировать официантов хорошо работать и предоставлять хороший сервис посетителям является обязанностью руководителя, ведь он за это получает зарплату.

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    Что думают украинцы о культуре чаевых. Фото: скриншот
  • Вынужденная плата за обслуживание — почему украинцы против чаевых - фото 2
    Что думают украинцы о культуре чаевых. Фото: скриншот
  • Вынужденная плата за обслуживание — почему украинцы против чаевых - фото 3
    Что думают украинцы о культуре чаевых. Фото: скриншот
  • Вынужденная плата за обслуживание — почему украинцы против чаевых - фото 4
    Что думают украинцы о культуре чаевых. Фото: скриншот
  • Вынужденная плата за обслуживание — почему украинцы против чаевых - фото 5
    Что думают украинцы о культуре чаевых. Фото: скриншот
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    Что думают украинцы о культуре чаевых. Фото: скриншот
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    Что думают украинцы о культуре чаевых. Фото: скриншот
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    Что думают украинцы о культуре чаевых. Фото: скриншот
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    Что думают украинцы о культуре чаевых. Фото: скриншот
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    Что думают украинцы о культуре чаевых. Фото: скриншот
  • Вынужденная плата за обслуживание — почему украинцы против чаевых - фото 11
    Что думают украинцы о культуре чаевых. Фото: скриншот
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    Что думают украинцы о культуре чаевых. Фото: скриншот
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В целом большинство украинцев положительно относятся к культуре чаевых, если она функционирует на добровольной основе. Тогда клиенты заведений питания по своему усмотрению решают, поддержать официанта финансово или нет, смотря на полученный сервис, наличие свободных денег и другие факторы.

"Включение чаевых в счет — это неправильно, ведь такая механика расслабляет официанта, и часто в таких заведениях был сервис не очень. Оставить на чай в любом случае для меня норма, потому что это основная часть заработка человека. В зависимости от корреляции дохода официант может улучшать свои навыки и работу с клиентами", — высказала мнение другая пользовательница Threads.

Как чаевые влияют на экономику Украины

Дискуссии о целесообразности чаевых отходят на второй план, когда возникает вопрос влияния этой культуры на экономику государства. Следует отметить, что чаевые считаются доходом физического лица, как официальная зарплата. Но вряд ли официанты подают годовые декларации и облагают дополнительные поступления НДФЛ/военным сбором.

"С юридической точки зрения, оставлять чаевые — некорректно, потому что этим ты способствуешь теневой экономике. Мне не верится, что официанты подают декларацию о доходах и имущественном положении и облагают налогом такой доход", — констатировали в сети Интернет.

Как рассказал глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью YouTube-канала "ASA Trепс", контролирующий орган пока не дошел до ресторанного бизнеса, поскольку занимается проверками торговых точек. Но с течением времени детенезация дойдет до нового рынка. И сотрудникам заведений придется решать: либо отказываться от чаевых, либо декларировать их налогом на доходы физических лиц.

Напомним, с 1 декабря в Украине повысили военный сбор до 5% и установили новые налоги для ФЛП. Теперь с доходов будут удерживать в общей сложности 23% вместо 19,5%, что приведет к снижению заработных плат.

Также мы писали, что рынок труда столкнулся с неблагоприятным положением в конце 2024 года. Руководители предприятий в разных отраслях уверены, что в ближайшее время придется сокращать численность работников.

зарплаты кафе рестораны клиенты официант

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15:11 Вынужденная плата за обслуживание — почему украинцы против чаевых

15:03 Чиновник из Николаевской области украл деньги погибшего военного

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

15:00 В Турции произошла авиакатастрофа с военными — есть погибшие

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