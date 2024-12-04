Чайові чи обов'язок — коли заклад може вимагати плату за обслуговування

Офіціант приймає замовлення. Фото: Pexels

Чайові — це обов'язок чи лише добровільний жест. Це питання викликає багато дискусій уже багато років. Одні вважають, що винагорода для офіціанта є важливою частиною ресторанного бізнесу. Інші переконані, що заробітну плату офіціантів повинні оплачувати самі ресторани, а не клієнти.

Про те, чи може ресторан вимагати гроші за обслуговування, зазначається в Цивільному кодексі України.

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Чи зобов'язаний клієнт платити за обслуговування

У багатьох країнах не залишити чайові офіціанту в кафе чи ресторані вважається неповагою. Зазвичай чайові складають від 5 до 10% від суми рахунку. В Україні ж практика надання чайових є добровільною, оскільки всі витрати на утримання ресторану та приготування їжі вже включені у вартість страв.

Проте існують заклади, які стягують окрему плату за обслуговування, незалежно від бажання клієнтів. Когось може обурити такий підхід до ведення бізнесу, але це цілком законна вимога. Однак є одна важлива умова.

Клієнт повинен бути попереджений про платне обслуговування і погодитись на такі умови. Зазвичай заклади інформують про це спеціальною відміткою в меню. Якщо обслуговування було на належному рівні, клієнт повинен оплатити вказаний відсоток за обслуговування. Відмовитися від чайових можна лише у разі незадоволення якістю послуг.

Що буде, якщо не оплатити рахунок в ресторані

Згідно з Цивільним кодексом України, при відвідуванні закладу громадського харчування клієнт укладає публічний договір, в рамках якого одна сторона зобов'язується надати послуги, а інша — оплатити їх.

Якщо клієнт відмовляється від оплати рахунку, а в деяких закладах туди входить і обслуговування, представники ресторану чи кафе можуть викликати поліцію для фіксації порушення.

Судова практика свідчить, що заклади рідко звертаються до правоохоронних органів у таких випадках і часто знаходять компроміс з клієнтами мирним шляхом. Однак, якщо справа все ж доходить до суду, феміда стає на бік закладу. При цьому окрім суми в чеку, клієнт повинен оплатити судові витрати.

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