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Плата за обслуживание — законно ли требовать деньги с клиента

4 декабря 2024 11:46
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Чаевые или обязанность – когда заведение может потребовать плату за обслуживание
Официант принимает заказ. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Чаевые — это долг или только добровольный жест. Этот вопрос вызывает многие дискуссии уже много лет. Одни считают, что вознаграждение для официанта является важной частью ресторанного бизнеса. Другие уверены, что заработную плату официантов должны оплачивать сами рестораны, а не клиенты.

О том, может ли ресторан требовать деньги за обслуживание, определено в Гражданском кодексе Украины.

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Обязан ли клиент платить за обслуживание

Во многих странах не оставить чаевые официанта в кафе или ресторане считается неуважением. Обычно чаевые составляют от 5 до 10% суммы счета. В Украине же практика предоставления чаевых добровольна, поскольку все расходы на содержание ресторана и приготовление пищи уже включены в стоимость блюд.

Однако существуют заведения, взимающие отдельную плату за обслуживание, независимо от желания клиентов. Кого-то может возмутить такой подход к ведению бизнеса, но это вполне законное требование. Однако есть одно важное условие.

Клиент должен быть предупрежден о платном обслуживании и согласиться с такими условиями. Обычно заведения информируют об этом специальной отметкой в меню. Если обслуживание на должном уровне, клиент должен оплатить указанный процент за обслуживание. Отказаться от чаевых можно только в случае неудовлетворенности качеством услуг.

Что будет, если не оплатить счет в ресторане

Согласно Гражданскому кодексу Украины, при посещении общепита клиент заключает публичный договор, в рамках которого одна сторона обязуется предоставить услуги, а другая — оплатить их.

Если клиент отказывается от оплаты счета, а в некоторых заведениях туда входит и обслуживание, представители ресторана или кафе могут вызвать полицию для фиксации нарушения.

Судебная практика свидетельствует, что учреждения редко обращаются в правоохранительные органы в таких случаях и часто находят компромисс с клиентами мирным путем. Однако если дело все же доходит до суда, фемида становится на сторону заведения. При этом кроме суммы в чеке клиент должен оплатить судебные издержки.

Ранее мы писали, что в Украине за сало придется заплатить несколько сот гривен за килограмм, в зависимости от бренда. Многие привыкли, что этот традиционный продукт можно приобрести по умеренной цене. Однако есть товары, за которые придется отдать гораздо больше.

Также мы рассказывали, что туристы приезжают в Буковель, чтобы насладиться отдыхом на горнолыжном курорте Карпат. Однако уже с осени стоимость проживания, питания и развлечений в Буковеле значительно растет. Украинцам стоит быть готовыми к тому, во сколько обойдется посещение местного ресторана.

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