Можно ли украинцам курить кальян в ресторане – решение суда

Кальян в заведении. Фото: Unsplash

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда признал, что кальяны запрещено размещать в заведениях ресторанного хозяйства. Это предусмотрено новой редакцией закона от 11 июля 2022 года. Услуги по приготовлению кальянов подпадают под абсолютный запрет, а нарушение требования карается штрафными санкциями.

Об этом говорится на сайте Верховного суда Украины.

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Почему нельзя курить кальян

Статья 13 закона "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения" содержит список общественных мест, где запрещается курение, употребление и использование табачных изделий, в том числе кальянов. Под пунктом 5 — помещения заведений ресторанного хозяйства.

Согласно решению Кассационного административного суда на иск одного из заведений пищевой промышленности, приготовление кальянов считается стимулированием продажи табачных изделий, а его употребление — рекламированием опасной для здоровья продукции.

Однако суды первой и апелляционной инстанций пришли к ошибочному выводу, что предоставление услуг по курению без рекламы не подпадает под полный запрет. Они отменили постановление Госпродпотребслужбы о наложении на ООО финансовых санкций.

"Суды исходили из того, что в Украине не установлен полный запрет предоставлять услуги по приготовлению кальянов. Из акта проверки и обжалуемого постановления невозможно установить, что именно ответчик считает стимулированием продажи табачных изделий", — говорится в сообщении.

Но Верховный Суд признал решение предыдущих инстанций неправомерным и утвердил:

кальяны подпадают под абсолютный запрет в заведениях ресторанного хозяйства, независимо от их состава, в связи с изменениями в законодательстве с 11 июля 2022 года;

предоставление заведениями ресторанного хозяйства услуг, запрещенных статьей 13 Закона № 2899-IV, является стимулированием продажи табачных изделий, даже если непосредственно не происходит реклама продукта.

За нарушение закона кофейням и ресторанам грозит штраф в размере 3 000 грн. Если несоблюдение требований повторится в течение года, то финансовая санкция вырастет до 15 000 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине предложили увеличить штрафы за продажу алкоголя и табака детям. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что необходимо усилить ответственность за стремление заработать на несовершеннолетних.

Также мы писали, что сигареты в Украине стоят достаточно дешево, по сравнению с Европой и США, поскольку у нас акциз на табачные изделия меньше. Но со временем ситуация может измениться, поскольку запланированное поднятие налога приведет к завершению периода бюджетных сигарет.