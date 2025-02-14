Штрафи для батьків в Україні – за що карають та які суми у 2025 році

Батьки з дитиною. Фото: Unsplash

Неналежне батьківське виховання загрожує значними фінансовими санкціями. Українців можуть оштрафувати на значні суми за невиконання законодавчих приписів. Наприклад, якщо батьки не піклуються про здоров’я і добробут дітей. В деяких випадках можливе притягнення до кримінальної відповідальності.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за що можуть оштрафувати батьків в Україні.

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Штрафи для батьків в Україні

Згідно зі статтею 150 Сімейного кодексу, батьки повинні піклуватися про дітей, забезпечувати для них належні умови проживання, реалізовувати право на освіту, моральний і духовний розвиток. Інакше доведеться заплатити фінансові санкції, визначені в Кодексі про адміністративні правопорушення. Стаття 184 містить такі штрафи:

від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1 700 грн) — за ухилення від обов’язку надати належні умови життя, навчання і виховання;

від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів (від 1 700 до 5 100 грн) — за аналогічне порушення протягом року;

від 850 до 1 700 грн — за порушення, окреслене в КУпАП, яке скоїла неповнолітня дитина у віці 14-16 років;

від 1 700 до 5 100 грн — за кримінальний злочин, скоєний дитиною, яка не досягла віку настання відповідальності;

від 1 700 до 2 550 грн — за недотримання вимоги органу опіки та піклування щодо виховання дитини;

від 1 700 до 3 400 грн — за умисне порушення терміну перебування дитини за кордоном.

Окремо є стаття 180 Кодексу про адміністративні правопорушення, в якій йдеться про штрафи для батьків за доведення неповнолітнього до стану алкогольного сп’яніння — від 102 до 136 грн.

Чому може настати кримінальна відповідальність

За більш серйозні порушення закону батьків можуть посадити у в’язницю. Наприклад, стаття 166 Кримінального кодексу України окреслила покарання за злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що призвело до тяжких наслідків. Дорослим загрожує ув’язнення терміном від 2 до 5 років.

Трапляється, що батьки примушують дітей займатися жебракуванням, азартними іграми тощо. Подібне тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на 3-7 років. За ухилення від сплати аліментів, якщо йдеться про утримування неповнолітньої/непрацездатної дитини, одного з батьків можуть ув’язнити на 2 роки чи змусити до виправних робіт.

Нагадаємо, зазвичай усиновлені діти не можуть претендувати на спадщину біологічних батьків. Згідно з Цивільним кодексом, їх спадкові права характеризуються певними особливостями. Проте існують винятки.

Також ми писали, що додаткові витрати на дітей є окремою сумою, не пов’язаною з аліментами. Батьки повинні оплачувати це порівну, а кошти витрачаються на заняття, лікування чи інші потреби. Для таких витрат інколи потрібна нотаріальна угода.