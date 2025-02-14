Штрафы для родителей в Украине – за что наказывают и какие суммы в 2025 году

Родители с ребенком. Фото: Unsplash

Ненадлежащее родительское воспитание грозит значительными финансовыми санкциями. Украинцев могут оштрафовать на значительные суммы за невыполнение законодательных предписаний. Например, если родители не заботятся о здоровье и благополучии детей. В некоторых случаях возможно привлечение к уголовной ответственности.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за что могут оштрафовать родителей в Украине.

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Штрафы для родителей в Украине

Согласно статье 150 Семейного кодекса, родители должны заботиться о детях, обеспечивать для них надлежащие условия проживания, реализовывать право на образование, моральное и духовное развитие. Иначе придется заплатить финансовые санкции, определенные в Кодексе об административных правонарушениях. Статья 184 содержит такие штрафы:

от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1 700 грн) — за уклонение от обязанности предоставить надлежащие условия жизни, обучения и воспитания;

от 100 до 300 необлагаемых минимумов (от 1 700 до 5 100 грн) — за аналогичное нарушение в течение года;

от 850 до 1 700 грн — за нарушение, очерченное в КУоАП, которое совершил несовершеннолетний ребенок в возрасте 14-16 лет;

от 1 700 до 5 100 грн — за уголовное преступление, совершенное ребенком, не достигшим возраста наступления ответственности;

от 1 700 до 2 550 грн — за несоблюдение требования органа опеки и попечительства по воспитанию ребенка;

от 1 700 до 3 400 грн — за умышленное нарушение срока пребывания ребенка за границей.

Отдельно есть статья 180 Кодекса об административных правонарушениях, в которой говорится о штрафах для родителей за доведение несовершеннолетнего до состояния алкогольного опьянения — от 102 до 136 грн.

Почему может наступить уголовная ответственность

За более серьезные нарушения закона родителей могут посадить в тюрьму. Например, статья 166 Уголовного кодекса Украины очертила наказание за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, что привело к тяжелым последствиям. Взрослым грозит заключение сроком от 2 до 5 лет.

Случается, что родители заставляют детей заниматься попрошайничеством, азартными играми и др. Подобное влечет за собой наказание в виде лишения свободы на 3-7 лет. За уклонение от уплаты алиментов, если речь идет о содержании несовершеннолетнего/неработоспособного ребенка, одного из родителей могут посадить на 2 года или принудить к исправительным работам.

Напомним, обычно усыновленные дети не могут претендовать на наследство биологических родителей. Согласно Гражданскому кодексу, их наследственные права характеризуются определенными особенностями. Однако существуют исключения.

Также мы писали, что дополнительные расходы на детей являются отдельной суммой, не связанной с алиментами. Родители должны оплачивать это поровну, а средства тратятся на занятия, лечение или другие нужды. Для таких расходов иногда требуется нотариальное соглашение.