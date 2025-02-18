Штрафы за курение в подъезде – как могут наказать нарушителей в 2025

Подъезд дома. Фото: Дніпро/Facebook

Многие украинцы, проживающие в многоквартирных домах, используют подъезды как место для курения. Или так могут дебоширить подростки, за поведением которых не следят родители. Если сигаретный дым мешает совладельцам жилья, они могут воспользоваться защитой закона и наказать соседей.

Об этом говорится в Кодексе об административных правонарушениях.

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Какой штраф за курение в подъезде

Существует Закон "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения", согласно которому использование электронных сигарет, систем нагревания табака, кальянов и обычных сигарет запрещено в общественных местах.

К ним относят лифты, таксофоны и подъезды жилых домов, что делает эти места неприкосновенными для курильщиков. Если нарушить правило, то придется отвечать по статье 175-1 КУоАП "Курение табачных изделий в запрещенных местах". В первый раз можно отделаться предупреждением или санкцией в размере от 51 до 170 грн.

За повторный случай штраф повышается до 10-20 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 170-340 грн. Соседям достаточно вызвать полицию, которая составит административный протокол, зафиксирует нарушение и возьмется за рассмотрение дела.

Какие места запрещены для курения

Не только подъезды домов стали табу для курильщиков. Список запрещенных общественных мест довольно широкий и включает:

заведения ресторанного хозяйства;

учреждения здравоохранения и прилегающие территории;

гостиницы;

вокзалы и станции;

подземные переходы;

остановки общественного транспорта;

общежития;

аэропорты;

учебные заведения;

детские площадки;

здания объектов культурного назначения;

органы государственной власти, местного самоуправления;

предприятия, учреждения и организации всех форм собственности.

Местные власти имеют полномочия устанавливать дополнительные ограничения для курильщиков. Например, когда происходит масштабный уличный праздник, ярмарка или фестиваль. А рестораны и кафе штрафуют на тысячи гривен за нарушение запрета об использовании сигарет.

Напомним, по решению Кассационного административного суда приготовление кальянов подпадает под абсолютный запрет в заведениях ресторанного хозяйства. Поэтому услуги станут недоступны, иначе владельцам грозят большие штрафы за несоблюдение требований закона.

Также мы писали, что родителей могут оштрафовать за нарушения, совершенные детьми. Это касается случаев, когда нарушители не достигли возраста привлечения к ответственности.