Сезон шашлыков открыт — где запрещено жарить и какой штраф грозит украинцам в 2025 году

Мангал с шашлыками. Фото: Pexels

С первым теплом у многих украинцев возникает желание провести свободное время на природе. Одним из распространенных занятий на свежем воздухе остается жарка шашлыков, однако далеко не все осознают, что это может привести к значительным штрафам.

О том, какой штраф могут получить украинцы за жарку шашлыков в 2025 году, отмечается в Кодексе Украины об административных правонарушениях.

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Где запрещено разжигать огонь

Прежде всего следует помнить, что разведение огня категорически запрещено в лесах и лесных массивах в любое время года. Это касается как мангалов, так и любых других способов приготовления пищи на открытом огне. Кроме того, шашлыки нельзя готовить в таких местах:

Городские территории — костер во дворах, детских площадках, парках и скверах возможен только в специально отведенных зонах. Берега водоемов — разводить огонь разрешено не ближе чем в 30 метрах от водоема. Природоохранные территории — национальные парки, заповедники, заказники и другие зоны, имеющие природоохранный статус. Участки повышенной пожарной опасности — сельскохозяйственные земли, торфяники, военные объекты.

Какие штрафы предусмотрены за нарушения

Согласно статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях, нарушение правил благоустройства населенных пунктов влечет за собой штраф в размере от 340 до 1 360 грн.

Кроме этого, за оставленные непогашенные окурки, спички, тряпки, пропитанные горючими веществами, или выжигание сухой травы предусмотрена административная ответственность по статье 77 КУоАП. В этом случае штраф составляет от 1 530 до 4 590 грн.

Поэтому перед тем, как разжечь костер, стоит убедиться, что это разрешено, чтобы пикник не закончился неприятным штрафом. Соблюдение установленных норм поможет не только сохранить бюджет, но и избежать негативных последствий для окружающей среды.

Ранее мы писали, что многие украинцы до сих пор отапливают дома дровами, которые можно купить или заготовить самостоятельно. Однако самовольная вырубка деревьев запрещена законом, и за это грозит административная или уголовная ответственность. Исключение — рубка на собственном земельном участке.

Также мы рассказывали, что в подъездах многоэтажек часто курят жильцы. Если дым доставляет неудобства, соседи могут обратиться к закону для привлечения нарушителей к ответственности.