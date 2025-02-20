Самостійна заготівля дров — за що можуть оштрафувати українців в березні 2025

Колоди біля дороги. Фото: Pexels

Багато українців продовжують опалювати свої оселі дровами. Їх можна придбати або заготовити самостійно, однак останній спосіб має свої обмеження. За навмисне знищення дерев в Україні передбачено як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Рубка без дозволу допускається лише на приватних земельних ділянках.

Про те, які штрафи загрожують українцям за самовільну заготівлю дров в березні 2025 року, зазначається в Кодексі України про адміністративні правопорушення.

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На скільки оштрафують українців за рубку в населених пунктах

Якщо порушення спричинило значну шкоду від знищення або пошкодження дерев чи чагарників в населених пунктах, громадяни можуть бути оштрафовані на суму від 8,5 до 17 тисяч гривень або піддатися виправним роботам терміном до двох років. Також можливе обмеження волі на термін до трьох років або ув’язнення на той самий строк.

Значною шкодою вважається така, що у 20 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Тобто, якщо збитки від вирубки дерев складають 340 гривень, порушник має заплатити штраф більше ніж 8 тисяч гривень.

Якщо виявлено знищення або пошкодження лісових культур, полезахисних смуг або інших лісових насаджень, особи, відповідальні за ці порушення, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності.

Штрафи за незаконну заготівлю дров у 2025 році

Згідно зі статтею 65 КУпАП, за рубку дерев без дозволу та їх реалізацію громадянам загрожує штраф:

від 510 до 1 700 гривень із конфіскацією для звичайних громадян;

посадовим особам — від 2 550 до 5 100 гривень з конфіскацією.

Якщо такі порушення скоєні особою віком від 16 до 18 років без самостійного доходу, штраф стягується з батьків або осіб, що їх заміняють (ст. 307 КУпАП).

Згідно зі статтею 651 КУпАП, знищення або пошкодження лісових смуг та інших захисних лісових насаджень може призвести до накладення штрафу на громадян у розмірі від 510 до 765 гривень, а на посадових осіб — від 1 020 до 1 530 гривень.

Порушники також можуть бути піддані кримінальній відповідальності, якщо завдана шкода перевищує 20-кратний розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

Згідно зі статтею 246 Кримінального кодексу України, незаконна порубка дерев або чагарників у лісах, природоохоронних зонах або на територіях особливо охоронюваних об’єктів, а також їх транспортування, зберігання і збут, що спричинили значну шкоду, може призвести до штрафу від 17 000 до 34 000 гривень або кримінальної відповідальності — від 3 до 7 років ув’язнення залежно від тяжкості наслідків.

Раніше ми писали, що в Україні чимало населених пунктів знаходяться поблизу лісових масивів та зелених зон. Однак ці території не завжди обробляються належним чином, через що тут часто можна зустріти сухостій і дерева, які були зламані стихією. Оскільки за такими відходами не ведеться догляд, місцеві жителі нерідко вирізають їх на дрова для власних потреб.

Також ми розповідали, що українські гори багаті природними ресурсами, одним із яких є деревина. Ліси тут часто мають багато сухих дерев, зламаних стовбурів та опалого гілля. Для місцевих це можливість безплатно дістати дрова для особистого використання, але чи законно це робити.