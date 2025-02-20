Самостоятельная заготовка дров - за что могут оштрафовать украинцев в марте 2025

Бревна возле дороги. Фото: Pexels

Многие украинцы продолжают отапливать свои дома дровами. Их можно приобрести или заготовить самостоятельно, однако последний способ имеет свои ограничения. За умышленное уничтожение деревьев в Украине предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Рубка без разрешения допускается только на частных земельных участках.

О том, какие штрафы грозят украинцам за самовольную заготовку дров в марте 2025 года, указывается в Кодексе Украины об административных правонарушениях.

Читайте также:

На сколько оштрафуют украинцев за рубку в населенных пунктах

Если нарушение повлекло значительный ущерб от уничтожения или повреждения деревьев, или кустарников в населенных пунктах, граждане могут быть оштрафованы на сумму от 8,5 до 17 тысяч гривен или подвергнуться исправительным работам сроком до двух лет. Также возможно ограничение свободы на срок до трех лет или заключение в тюрьму на тот же срок.

Значительным ущербом считается такой, что в 20 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан. То есть, если убытки от вырубки деревьев составляют 340 гривен, нарушитель должен заплатить штраф более 8 тысяч гривен.

Если выявлено уничтожение или повреждение лесных культур, полезащитных полос или других лесных насаждений, лица, ответственные за эти нарушения, могут быть привлечены к административной ответственности.

Штрафы за незаконную заготовку дров в 2025 году

Согласно статье 65 КУоАП, за рубку деревьев без разрешения и их реализацию гражданам грозит штраф:

от 510 до 1 700 гривен с конфискацией для обычных граждан;

должностным лицам — от 2 550 до 5 100 гривен с конфискацией.

Если такие нарушения совершены лицом в возрасте от 16 до 18 лет без самостоятельного дохода, штраф взимается с родителей или лиц, их заменяющих (ст. 307 КУоАП).

Согласно статье 651 КУоАП, уничтожение или повреждение лесных полос и других защитных лесных насаждений может привести к наложению штрафа на граждан в размере от 510 до 765 гривен, а на должностных лиц — от 1 020 до 1 530 гривен.

Нарушители также могут быть подвергнуты уголовной ответственности, если нанесенный ущерб превышает 20-кратный размер необлагаемого минимума доходов граждан.

Согласно статье 246 Уголовного кодекса Украины, незаконная порубка деревьев или кустарников в лесах, природоохранных зонах или на территориях особо охраняемых объектов, а также их транспортировка, хранение и сбыт, повлекшие значительный ущерб, может привести к штрафу от 17 000 до 34 000 гривен или уголовной ответственности — от 3 до 7 лет заключения в зависимости от тяжести последствий.

Ранее мы писали, что в Украине немало населенных пунктов находятся вблизи лесных массивов и зеленых зон. Однако эти территории не всегда обрабатываются должным образом, из-за чего здесь часто можно встретить сухостой и деревья, которые были сломаны стихией. Поскольку за такими отходами не ведется уход, местные жители нередко вырезают их на дрова для собственных нужд.

Также мы рассказывали, что украинские горы богаты природными ресурсами, одним из которых является древесина. Леса здесь часто имеют много сухих деревьев, сломанных стволов и опавших веток. Для местных это возможность бесплатно достать дрова для личного использования, но законно ли это делать.