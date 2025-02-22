Штрафи для українців у Німеччині – через які дії можна втратити багато грошей

Українські біженці. Фото: УНІАН

Мешкаючи в Німеччині, необхідно знати про правила поведінки, аби не натрапити на шалені штрафи. За деякі порушення можна позбутися сотень і тисяч доларів. Водночас якісь вчинки в Україні вважають нормальними, тож не виключено, що наші громадяни повторюватимуть їх за кордоном.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за що штрафують у Німеччині на значні суми.

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Порушення "тихої години"

Згідно з даними порталу Ukrainian in Germany, надмірний галас може призвести до фінансової відповідальності. Правила встановив Федеральний суд (BGH) рішенням від 2003 року (BGH V ZB 11/98) та закріпив у німецькому законодавстві. Мешканцям будинків і квартир заборонено шуміти у такі години:

нічний час — із 20:00 до 7:00;

післяобідній час — із 13:00 до 15:00;

у вихідні та святкові дні.

Плюс окремо штрафують за використання газонокосарки з гучністю 78-96 децибел або ремонтні роботи в багатоквартирних будинках після 22:00. За порушення доведеться заплатити до 5 000 євро.

Штрафи для велосипедистів

Фахівці видання All About Berlin зазначили, що транспортний засіб обов’язково треба оснастити фарами з білим світлом попереду і червоним позаду, світловідбивачами, дзвіночком і справними гальмами. Інакше власника оштрафують на 10-35 євро.

Окремо існують вимоги до керування велосипедом. Наприклад, їзда дозволена виключно по велодоріжках і спеціальних смугах, натомість рух по тротуару заборонений. Також необхідно активно жестикулювати руками, інформуючи перехожих і водіїв про повороти. Недопустимо використовувати телефон за кермом. Сума штрафу — від 5 до 90 євро.

Собаки і голуби

Існують окремі фінансові стягнення, пов’язані з тваринами. Господарі собак/котів зобов’язані прибирати екскременти за домашнім улюбленцем на вулиці, інакше можна втратити від 35 до 250 євро. Зауважимо, в Україні також притягують власників чотирилапих до адміністративної відповідальності за недогляд.

Ще в Німеччині заборонено годувати диких голубів. Це безневинне заняття може коштувати туристам великої суми. Розмір штрафу залежить від міста, наприклад у Кельні змушують платити до 1 000 євро, а в Гамбурзі — до 5 000 євро.

Громадський транспорт і сміття на вулиці

Кинувши звичайну обгортку від цукерки повз сміттєвий бак, можна натрапити на штрафи. В Німеччині слідкують за чистотою на вулиці, тому суворо карають за засмічення. Порушників чекає відповідальність за:

викинутий недопалок із вікна автомобіля — 50 євро;

жуйку, залишену на вулиці — до 75 євро;

туалетні справи в недозволеному місці — від 60 до 150 євро.

Безквитковий проїзд у громадському транспорті Німеччини тягне за собою фінансову санкцію в розмірі від 60 євро. Тож краще не забувати заплатити, інакше доведеться витратити в рази більше, ніж коштує проїзний документ.

Нагадаємо, українців можуть депортувати з Німеччини за недотримання вимог перебування. Серед поширених причин виселення — проблеми з документами, нелегальне працевлаштування і кримінальні порушення.

Також ми писали, що в різних країнах Європи штрафують за відсутність квитка у громадському транспорті. Суми санкції немаленькі, тож необхідно слідкувати за поведінкою в автобусі чи тролейбусі.