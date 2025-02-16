Українці в Німеччині — як не стати депортованим у 2025 році

Українські біженці на кордоні. Фото: УНІАН

Проживання в європейській країні може захмарити примусова депортація. Українцям у Німеччині загрожує видворення за умови порушення міграційних правил. Аби перебування за кордоном не закінчилося проблемами, необхідно знати закони і дотримуватися місцевих вимог.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що може призвести до депортації з Німеччини.

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Причини депортації з Німеччини

Важливим документом для українців є дозвіл на проживання у Німеччині — Aufenthaltserlaubnis. Заяву на його отримання необхідно подати якнайшвидше, а в разі відмови доведеться залишити територію держави за визначений період часу (традиційно до 6 місяців). Якщо людина не виконає припис компетентного органу, її депортують примусово — з супроводом до кордону.

Інші поширені причини вигнання з Німеччини включають:

спробу нелегального перетину кордону;

закінчення терміну візи чи дозволу на проживання;

порушення митних правил;

використання підроблених документів;

включення до списку AZR (національний реєстр небажаних до в’їзду осіб);

засудження на території ЄС за злочин, який карається позбавленням волі терміном від 1 року;

приналежність до терористичної організації;

сприяння незаконній міграції сторонніх осіб у Німеччину.

Також депортують іноземців, перебування яких становить загрозу/небезпеку громадському порядку чи внутрішній безпеці Європейського Союзу.

Трапляються випадки, коли людина не надала компетентним органам спеціальну довідку Grenzübertrittsbescheinigung про своєчасний перетин кордону. Ця умова є обов’язковою, інакше існує загроза отримати припис про заборону на в’їзд у Німеччину, причому безстроковий. Також дані про особу внесуть в реєстр AZR і Шенгенську інформаційну систему.

Українці, яким відмовили в наданні тимчасового притулку, можуть оскаржити рішення BAMF (Федеральна служба з питань міграції та біженців) в адміністративному суді. На період розгляду скарги дозволяється залишитися в Німеччині.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, чимало українців проживають у Польщі. Їх можуть депортувати за злочинну діяльність, порушення умов проживання, нелегальне працевлаштування, ведення бізнесу без реєстрації, несплату податків тощо. Причин потенційного вигнання з Польщі існує багато.

Також ми писали, що Польща запропонувала змінити міграційну політику Європейського Союзу, зокрема скасувати дійсний принцип невисилки для певних категорій людей. Депортація може загрожувати злочинцям і тим, хто не отримав тимчасовий притулок.