Украинцы в Германии — как не стать депортированным в 2025 году

Украинские беженцы на границе. Фото: УНИАН

Проживание в европейской стране может омрачить принудительная депортация. Украинцам в Германии грозит выдворение при условии нарушения миграционных правил. Чтобы пребывание за границей не закончилось проблемами, необходимо знать законы и соблюдать местные требования.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что может привести к депортации из Германии.

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Причины депортации из Германии

Важным документом для украинцев является вид на жительство в Германии — Aufenthaltserlaubnis. Заявление на его получение необходимо подать как можно быстрее, а в случае отказа придется покинуть территорию государства за определенный период времени (традиционно до 6 месяцев). Если человек не выполнит предписание компетентного органа, его депортируют принудительно — с сопровождением до границы.

Другие распространенные причины изгнания из Германии включают:

попытку нелегального пересечения границы;

истечение срока визы или вида на жительство;

нарушение таможенных правил;

использование поддельных документов;

включение в список AZR (национальный реестр нежелательных к въезду лиц);

осуждение на территории ЕС за преступление, которое наказывается лишением свободы сроком от 1 года;

принадлежность к террористической организации;

содействие незаконной миграции посторонних лиц в Германию.

Также депортируют иностранцев, пребывание которых представляет угрозу/опасность общественному порядку или внутренней безопасности Европейского Союза.

Бывают случаи, когда человек не предоставил компетентным органам специальную справку Grenzübertrittsbescheinigung о своевременном пересечении границы. Это условие является обязательным, иначе существует угроза получить предписание о запрете на въезд в Германию, причем бессрочный. Также данные о человеке внесут в реестр AZR и Шенгенскую информационную систему.

Украинцы, которым отказали в предоставлении временного убежища, могут обжаловать решение BAMF (Федеральная служба по вопросам миграции и беженцев) в административном суде. На период рассмотрения жалобы разрешается остаться в Германии.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, немало украинцев проживают в Польше. Их могут депортировать за преступную деятельность, нарушение условий проживания, нелегальное трудоустройство, ведение бизнеса без регистрации, неуплату налогов и тому подобное. Причин потенциального изгнания из Польши существует много.

Также мы писали, что Польша предложила изменить миграционную политику Европейского Союза, в частности отменить действительный принцип невысылки для определенных категорий людей. Депортация может грозить преступникам и тем, кто не получил временное убежище.