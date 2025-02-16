Украинцы в Германии — как не стать депортированным в 2025 году

Строгие требования в Германии — кого могут депортировать в 2025
Проживание в европейской стране может омрачить принудительная депортация. Украинцам в Германии грозит выдворение при условии нарушения миграционных правил. Чтобы пребывание за границей не закончилось проблемами, необходимо знать законы и соблюдать местные требования.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, что может привести к депортации из Германии.
Причины депортации из Германии
Важным документом для украинцев является вид на жительство в Германии — Aufenthaltserlaubnis. Заявление на его получение необходимо подать как можно быстрее, а в случае отказа придется покинуть территорию государства за определенный период времени (традиционно до 6 месяцев). Если человек не выполнит предписание компетентного органа, его депортируют принудительно — с сопровождением до границы.
Другие распространенные причины изгнания из Германии включают:
- попытку нелегального пересечения границы;
- истечение срока визы или вида на жительство;
- нарушение таможенных правил;
- использование поддельных документов;
- включение в список AZR (национальный реестр нежелательных к въезду лиц);
- осуждение на территории ЕС за преступление, которое наказывается лишением свободы сроком от 1 года;
- принадлежность к террористической организации;
- содействие незаконной миграции посторонних лиц в Германию.
Также депортируют иностранцев, пребывание которых представляет угрозу/опасность общественному порядку или внутренней безопасности Европейского Союза.
Бывают случаи, когда человек не предоставил компетентным органам специальную справку Grenzübertrittsbescheinigung о своевременном пересечении границы. Это условие является обязательным, иначе существует угроза получить предписание о запрете на въезд в Германию, причем бессрочный. Также данные о человеке внесут в реестр AZR и Шенгенскую информационную систему.
Украинцы, которым отказали в предоставлении временного убежища, могут обжаловать решение BAMF (Федеральная служба по вопросам миграции и беженцев) в административном суде. На период рассмотрения жалобы разрешается остаться в Германии.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, немало украинцев проживают в Польше. Их могут депортировать за преступную деятельность, нарушение условий проживания, нелегальное трудоустройство, ведение бизнеса без регистрации, неуплату налогов и тому подобное. Причин потенциального изгнания из Польши существует много.
Также мы писали, что Польша предложила изменить миграционную политику Европейского Союза, в частности отменить действительный принцип невысылки для определенных категорий людей. Депортация может грозить преступникам и тем, кто не получил временное убежище.
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