Депортація з Польщі – чому українців можуть вигнати в лютому 2025

Біженці на кордоні. Фото: УНІАН

Через деякі порушення українців у Польщі можуть депортувати. Підстав для такого рішення багато, хоча більшість з них очевидні. Варто ознайомитися з причинами, які можуть призвести до примусового вигнання з сусідньої країни.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому українців у Польщі можуть депортувати в лютому 2025 року.

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Причини для депортації з Польщі

Якщо контролюючий орган виніс рішення про виселення громадянина України, він зобов’язаний покинути територію Польщі у встановлений термін. Зазвичай дають від 15 до 30 календарних днів. Причому заборонено виїжджати в інші країни Європи, треба перетнути саме кордон України. Серед поширених причин депортації такі:

порушення умов проживання;

перевищення терміну перебування;

працевлаштування на основі візи, яка цього не передбачає;

робота без відповідного дозволу;

ведення підприємницької діяльності без офіційної реєстрації бізнесу;

вчинення злочину;

притягнення до кримінальної відповідальності;

використання фальшивих документів;

незаконний в’їзд у Польщу;

ухилення від сплати податків;

внесення в реєстр іноземців, перебування яких на території Польщі є небажаним;

відмова в наданні статусу біженця чи додаткового захисту.

Термін депортації може відрізнятися, це залежить від виду порушення. Наприклад, якщо українець має проблеми з документами чи він перевищив норму проживання у Польщі, строк виселення становитиме від 6 місяців до 3 років.

За здійснення неправомірної діяльності депортують на 1-3 роки. А при внесенні в реєстр SIS (особи, які становлять небезпеку) термін збільшується до 3-5 років. Коли відбувається примусова депортація, людину супроводжують прикордонники до пункту пропуску, аеропорту чи морського порту.

Українці мають право оскаржити рішення, подавши апеляцію протягом двох тижнів з моменту отримання відповідного повідомлення. Зазвичай іноземцю дозволяють залишитися в Польщі до ухвалення вироку.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Польща може змінити свою імміграційну політику щодо принципу невисилки. Вона направила дипломатичний документ зі змінами, в якому запропонувала депортацію певних категорій осіб. Йдеться про засуджених злочинців і громадян, яким не вдалося отримати притулок в Європі.

Також ми писали, що українців у Чехії можуть депортувати за різноманітні порушення закону. Наприклад, за нелегальне перебування, коли людина перевищила 90-денний ліміт проживання на території Шенгенської зони. Також можливі штрафи за недотримання місцевих правил.