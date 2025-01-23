Депортація з Чехії у 2025 році – за що українців можуть виселити

Українські переселенці. Фото: УНІАН

За умови нелегального перебування в Чеській Республіці громадян інших країн можуть депортувати. Плюс нерідко на іноземців накладають адміністративні покарання у вигляді штрафів за скоєння тих чи інших правопорушень. І незнання законів не звільняє людину від відповідальності. Тому українцям бажано знати про правила перебування в Чехії.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за що можуть оштрафувати чи депортувати з Чеської Республіки.

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За що загрожує депортація

Причини можуть бути різні, але найчастіше людей депортують через порушення імміграційного законодавства. Наприклад, якщо немає дійсної візи або дозволу на легальне проживання протягом визначеного періоду.

За словами адвоката Оксани Різак, поширена підстава отримати рішення про виселення з країни — перевищити ліміт відвідування Шенгенської зони (понад 90 днів 180-ти).

Тобто у разі виїзду за безвізовим режимом. Як тільки час законного перебування в Чехії закінчиться, доведеться оформити спеціальний дозвіл на проживання, інакше відповідальні органи відкриють провадження на депортацію.

Інші причини включають:

наявність помилок або неточності в імміграційних документах;

незаконне працевлаштування, ухилення від сплати податків;

участь у злочинній діяльності;

загрозу національній безпеці;

ведення господарської діяльності всупереч чинному законодавству Чеської Республіки;

внесення даних про іноземця в реєстр осіб, яким заборонено перебувати на території держави.

Поширені штрафи в Чехії

Ніколи не знаєш, за який вчинок можна отримати штрафну санкцію. Наприклад, українські діти з тимчасовим захистом повинні відвідувати заклади освіти. Йдеться про 1 рік дошкільного навчання і 9 років загальноосвітньої школи.

"Невиконання цього обов’язку батьками або законними представниками дитини може призвести до штрафу, взяття на контроль соціальними службами, а в деяких випадках — навіть позбавлення волі строком до 2 років", — попередили представники чеського МВС у Facebook.

Серйозне покарання загрожує за нелегальну роботу. На фізичних осіб можуть накласти фінансову санкцію в розмірі до 100 000 чеських крон (175 000 грн). За відсутності копій документів, які підтверджують існування трудових правовідносин, штраф може сягнути 500 000 чеських крон (870 000 грн).

Водіям також доводиться платити чималі суми за порушення правил дорожнього руху. Так, перевищення швидкості карається штрафом у розмірі від 1 500 до 25 000 чеських крон (від 2 600 до 43 500 грн). Суми залежать від того, перебував водій у місті на момент вчинення порушення чи поза його межами.

Нагадаємо, чимало українців проживають у Польщі. Але з сусідньої держави можуть депортувати, якщо контролюючий орган дізнається про нелегальне проживання чи порушення інших правил перебування у Польщі.

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп пообіцяв серйозно взятися за мігрантів. Він заявив про намір запровадити суворі обмеження на перетин державного кордону та розпочати найбільшу депортацію в історії Сполучених Штатів Америки.