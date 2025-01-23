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Грозят штрафы и депортация — что нужно знать украинцам в Чехии

23 января 2025 08:12
Елизавета Супивская - редактор
Депортация из Чехии в 2025 году – за что украинцев могут выселить
Украинские переселенцы. Фото: УНИАН
Елизавета Супивская - редактор

При условии нелегального пребывания в Чешской Республике граждан других стран могут депортировать. Плюс нередко на иностранцев накладывают административные наказания в виде штрафов за совершение тех или иных правонарушений. И незнание законов не освобождает человека от ответственности. Поэтому украинцам желательно знать о правилах пребывания в Чехии.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за что могут оштрафовать или депортировать из Чешской Республики.

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Причины могут быть разные, но чаще всего людей депортируют из-за нарушения иммиграционного законодательства. Например, если нет действительной визы или разрешения на легальное проживание в течение определенного периода.

По словам адвоката Оксаны Ризак, распространенное основание получить решение о выселении из страны — превысить лимит посещения Шенгенской зоны (более 90 дней из 180-ти).

То есть в случае выезда по безвизовому режиму, как только время законного пребывания в Чехии закончится, придется оформить специальный вид на жительство, иначе ответственные органы откроют производство на депортацию.

Другие причины включают:

  • наличие ошибок или неточности в иммиграционных документах;
  • незаконное трудоустройство, уклонение от уплаты налогов;
  • участие в преступной деятельности;
  • угрозу национальной безопасности;
  • ведение хозяйственной деятельности вопреки действующему законодательству Чешской Республики;
  • внесение данных об иностранце в реестр лиц, которым запрещено находиться на территории государства.

 

Распространенные штрафы в Чехии

Никогда не знаешь, за какой поступок можно получить штрафную санкцию. Например, украинские дети с временной защитой должны посещать учебные заведения. Речь идет об одном годе дошкольного обучения и девяти годах общеобразовательной школы.

"Невыполнение этой обязанности родителями или законными представителями ребенка может привести к штрафу, взятию на контроль социальными службами, а в некоторых случаях — даже лишению свободы сроком до двух лет", — предупредили представители чешского МВД в Facebook.

Серьезное наказание грозит за нелегальную работу. На физических лиц могут наложить финансовую санкцию в размере до 100 000 чешских крон (175 000 грн). При отсутствии копий документов, подтверждающих существование трудовых правоотношений, штраф может достичь 500 000 чешских крон (870 000 грн).

Водителям также приходится платить немалые суммы за нарушение правил дорожного движения. Так, превышение скорости карается штрафом в размере от 1 500 до 25 000 чешских крон (от 2 600 до 43 500 грн). Суммы зависят от того, находился ли водитель в городе на момент совершения нарушения или за его пределами.

Напомним, немало украинцев проживают в Польше. Но из соседнего государства могут депортировать, если контролирующий орган узнает о нелегальном проживании или нарушении других правил пребывания в Польше.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп пообещал серьезно взяться за мигрантов. Он заявил о намерении ввести строгие ограничения на пересечение государственной границы и начать самую большую депортацию в истории Соединенных Штатов Америки.

Чехия штрафы беженцы переселенцы депортация

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11:34 Украина добилась компенсации за загрязнение морских вод

11:12 Украина эвакуировала моряков, которые были в плену хуситов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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