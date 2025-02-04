Депортація з ЄС — яка країна хоче позбавитися від біженців

Біженці з України на кордоні з Польщею. Фото: УНІАН

Одна з країн Європейського Союзу планує змінити свою імміграційну політику. Нові норми пропонує запровадити Польща.

Як пише видання The Times, ініціативу ще мають обговорити на міжнародному рівні.

Читайте також:

Чи загрожує депортація українським біженцям

За інформацією журналістів, дипломатичний документ з запропонованими змінами вже отримали країни-учасниці блоку. Відомо, що Євросоюз може скасувати принцип невисилки, за яким жоден прохач притулку не може бути повернутий до країни, де його життю чи свободі щось загрожуватиме. За новими правилами, депортувати можуть:

громадян, яким не вдалося отримати притулок в Європі;

засуджених злочинців.

Переглянути свою політику в ЄС вирішили у зв'язку з міграційною кризою, яка виникла у 2015 році через масовий наплив біженців із країн Близького Сходу та Північної Африки.

"Слід зазначити, що ці принципи з'явилися після закінчення Другої світової війни та характеризувалися зовсім іншою геополітичною ситуацією, ніж сьогодні", — зазначається у документі.

Надалі планується, що ініціативу обговорюватимуть на міжнародному рівні, щоби потім внести правові зміни до Конвенції про біженців. Їх уже підтримала влада США та Великої Британії.

Авторами звернення виступили польські політики та дипломати. Його вже обговорювали на зустрічі міністрів внутрішніх справ країн-членів ЄС, яка відбулася в останні дні січня 2025 року.

Чому українців можуть депортувати з Німеччини

Щоби жити в цій країні легально, люди мають отримати спеціальний дозвіл Aufenthaltserlaubnis. Якщо його не видадуть — біженець має поїхати з Німеччини, інакше його депортують у примусовому порядку. Після перетину кордону потрібно надати довідку Grenzübertrittsbescheinigung, яка підтверджує виїзд у встановлений термін.

Як повідомлялося, українська влада активно закликає громадян, які виїхали з країни після повномасштабного вторгнення РФ, повертатися на Батьківщину. Для цього навіть створили Агенцію національної єдності.

Також ми розповідали, чи можуть українці в ЄС зі статусом тимчасового захисту виїжджати за межі блоку. Громадянам пояснили правила.