Депортация в ЕС — какая страна хочет избавиться от беженцев

Беженцы из Украины на границе с Польшей. Фото: УНИАН

Одна из стран Европейского Союза планирует изменить свою иммиграционную политику. Новые нормы предлагает ввести Польша.

Как пишет издание The Times, инициативу еще должны обсудить на международном уровне.

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Грозит ли депортация украинским беженцам

По информации журналистов, дипломатический документ с предложенными изменениями уже получили страны-участницы блока. Известно, что Евросоюзу предлагают отменить принцип невисилки, по которому ни один проситель убежища не может быть возвращен в страну, где его жизни или свободе что-то угрожает. По новым правилам, депортировать могут:

граждан, которым не удалось получить убежище в Европе;

осужденных преступников.

Пересмотреть свою политику в ЕС решили в связи с миграционным кризисом, который возник в 2015 году из-за массового наплыва беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

"Следует отметить, что эти принципы появились после окончания Второй мировой войны и характеризовались совсем другой геополитической ситуацией, чем сегодня",— отмечается в документе.

В дальнейшем планируется, что инициативу будут обсуждать на международном уровне, чтобы потом внести правовые изменения в Конвенцию о беженцах. Их уже поддержали власти США и Великобритании.

Авторами обращения выступили польские политики и дипломаты. Его уже обсуждали на встрече министров внутренних дел стран-членов ЕС, которая состоялась в последние дни января 2025 года.

Почему украинцев могут депортировать из Германии

Чтобы жить в этой стране легально, люди должны получить специальное разрешение Aufenthaltserlaubnis. Если его не выдадут — беженец должен уехать из Германии, иначе его депортируют в принудительном порядке. После пересечения границы нужно предоставить справку Grenzübertrittsbescheinigung, которая подтверждает выезд в установленный срок.

Как сообщалось, украинские власти активно призывают граждан, которые выехали из страны после полномасштабного вторжения РФ, возвращаться на Родину. Для этого даже создали Агентство национального единства.

Также мы рассказывали, могут ли украинцы в ЕС со статусом временной защиты выезжать за пределы блока. Гражданам объяснили правила.