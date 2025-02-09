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Угроза депортации — из-за чего украинцев могут выгнать из Польши

9 февраля 2025 15:15
Елизавета Супивская - редактор
Депортация из Польши – почему украинцев могут выгнать в феврале 2025
Беженцы на границе. Фото: УНИАН
Елизавета Супивская - редактор

Из-за некоторых нарушений украинцев в Польше могут депортировать. Оснований для такого решения много, хотя большинство из них очевидны. Стоит ознакомиться с причинами, которые могут привести к принудительному изгнанию из соседней страны.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему украинцев в Польше могут депортировать в феврале 2025 года.

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Причины для депортации из Польши

Если контролирующий орган вынес решение о выселении гражданина Украины, он обязан покинуть территорию Польши в установленный срок. Обычно дают от 15 до 30 календарных дней. Причем запрещено выезжать в другие страны Европы, надо пересечь именно границу Украины. Среди распространенных причин депортации такие:

  • нарушение условий проживания;
  • превышение срока пребывания;
  • трудоустройство на основе визы, которая этого не предусматривает;
  • работа без соответствующего разрешения;
  • ведение предпринимательской деятельности без официальной регистрации бизнеса;
  • совершение преступления;
  • привлечение к уголовной ответственности;
  • использование фальшивых документов;
  • незаконный въезд в Польшу;
  • уклонение от уплаты налогов;
  • внесение в реестр иностранцев, пребывание которых на территории Польши является нежелательным;
  • отказ в предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты.

Срок депортации может отличаться, это зависит от вида нарушения. Например, если украинец имеет проблемы с документами или он превысил норму проживания в Польше, срок выселения составит от 6 месяцев до 3 лет.

За осуществление неправомерной деятельности депортируют на 1-3 года. А при внесении в реестр SIS (лица, представляющие опасность) срок увеличивается до 3-5 лет. Когда происходит принудительная депортация, человека сопровождают пограничники до пункта пропуска, аэропорта или морского порта.

Украинцы имеют право обжаловать решение, подав апелляцию в течение двух недель с момента получения соответствующего уведомления. Обычно иностранцу позволяют остаться в Польше до вынесения приговора.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Польша может изменить свою иммиграционную политику в отношении принципа невисилки. Она направила дипломатический документ с изменениями, в котором предложила депортацию определенных категорий лиц. Речь идет об осужденных преступниках и гражданах, которым не удалось получить убежище в Европе.

Также мы писали, что украинцев в Чехии могут депортировать за различные нарушения закона. Например, за нелегальное пребывание, когда человек превысил 90-дневный лимит проживания на территории Шенгенской зоны. Также возможны штрафы за несоблюдение местных правил.

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