Депортация из Польши – почему украинцев могут выгнать в феврале 2025

Беженцы на границе. Фото: УНИАН

Из-за некоторых нарушений украинцев в Польше могут депортировать. Оснований для такого решения много, хотя большинство из них очевидны. Стоит ознакомиться с причинами, которые могут привести к принудительному изгнанию из соседней страны.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему украинцев в Польше могут депортировать в феврале 2025 года.

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Причины для депортации из Польши

Если контролирующий орган вынес решение о выселении гражданина Украины, он обязан покинуть территорию Польши в установленный срок. Обычно дают от 15 до 30 календарных дней. Причем запрещено выезжать в другие страны Европы, надо пересечь именно границу Украины. Среди распространенных причин депортации такие:

нарушение условий проживания;

превышение срока пребывания;

трудоустройство на основе визы, которая этого не предусматривает;

работа без соответствующего разрешения;

ведение предпринимательской деятельности без официальной регистрации бизнеса;

совершение преступления;

привлечение к уголовной ответственности;

использование фальшивых документов;

незаконный въезд в Польшу;

уклонение от уплаты налогов;

внесение в реестр иностранцев, пребывание которых на территории Польши является нежелательным;

отказ в предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты.

Срок депортации может отличаться, это зависит от вида нарушения. Например, если украинец имеет проблемы с документами или он превысил норму проживания в Польше, срок выселения составит от 6 месяцев до 3 лет.

За осуществление неправомерной деятельности депортируют на 1-3 года. А при внесении в реестр SIS (лица, представляющие опасность) срок увеличивается до 3-5 лет. Когда происходит принудительная депортация, человека сопровождают пограничники до пункта пропуска, аэропорта или морского порта.

Украинцы имеют право обжаловать решение, подав апелляцию в течение двух недель с момента получения соответствующего уведомления. Обычно иностранцу позволяют остаться в Польше до вынесения приговора.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Польша может изменить свою иммиграционную политику в отношении принципа невисилки. Она направила дипломатический документ с изменениями, в котором предложила депортацию определенных категорий лиц. Речь идет об осужденных преступниках и гражданах, которым не удалось получить убежище в Европе.

Также мы писали, что украинцев в Чехии могут депортировать за различные нарушения закона. Например, за нелегальное пребывание, когда человек превысил 90-дневный лимит проживания на территории Шенгенской зоны. Также возможны штрафы за несоблюдение местных правил.