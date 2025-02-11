Гроші, робота та житло — як підтримують українців в Німеччині у 2025

Українські біженці біля автобуса. Фото: УНІАН

У 2025 році Німеччина продовжує підтримувати українських біженців, надаючи їм житло, медичну допомогу, фінансову підтримку та можливості для роботи. Проте умови допомоги змінюються, тому важливо слідкувати за оновленнями.

Про те, яку допомогу можуть отримати українські біженці у Німеччині у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Які види підтримки отримують біженці в Німеччині

Німеччина залишається однією з головних країн, що прийняли українців, які були змушені залишити свої домівки через війну. Від початку повномасштабних бойових дій держава впровадила низку програм, що передбачають надання житла, медичних послуг, освіти та інших видів підтримки:

Соціальні послуги — психологічна та юридична підтримка, допомога з інтеграцією. Медичні послуги — доступ до безплатної медицини нарівні з громадянами Німеччини. Працевлаштування — можливість офіційного працевлаштування на загальних умовах. Фінансова допомога — грошові виплати залежать від статусу, кількості членів родини та інших чинників. Освіта — українські діти можуть безперешкодно навчатися в місцевих школах та відвідувати дитячі садки. Житло — можливість тимчасового проживання у центрах розміщення або отримання фінансової підтримки для оренди житла.

Що змінилось для українців в Німеччині у 2025 році

Тимчасовий захист для українців продовжено до 4 березня 2026 року, однак можливі подальші зміни у законодавстві. Рекомендується звертатися до компетентних органів або правових консультацій для отримання актуальної інформації.

Держава продовжує фінансувати програми з розміщення українців. Доступні варіанти включають:

Проживання в державних центрах. Волонтерські ініціативи з пошуку житла. Отримання фінансової підтримки для оренди житла.

Як змінилась фінансова підтримка у 2025 році

Розміри виплат коригуються залежно від економічної ситуації. З 2025 року діє нове правило, якщо особа відмовляється від запропонованої роботи чи програми працевлаштування, її соціальні виплати скорочуються на 30% протягом трьох місяців. Серед основних виплат у 2025 році:

Bürgergeld — фінансова допомога на базові потреби, включаючи оплату житла та харчування. Kindergeld — грошова підтримка для сімей із дітьми. Wohngeld — субсидія на оплату житла.

Окрім того, українці продовжать користуватися медичним страхуванням та безплатно лікуватись у державних клініках. Також діятимуть програми психологічної допомоги, організовані волонтерами.

Раніше ми писали, що починаючи з 2025 року, українцям, які планують поїздки до Німеччини, доведеться проходити попередню авторизацію через Європейську систему інформації та дозволу на подорожі (ETIAS). Це нововведення поширюється на всі держави, які мають безвізовий в’їзд до ЄС, зокрема й на Україну.

Також ми розповідали, що через воєнні дії значна кількість українців змушена була залишити батьківщину, шукаючи тимчасового притулку в країнах Європи. Найбільше біженців з України прийняли Німеччина, Польща та Чехія. Водночас стало відомо, що українці масово виїжджають з однієї з цих країн.