Деньги, работа и жилье — как поддерживают украинцев в Германии в 2025 году

Украинские беженцы возле автобуса. Фото: УНИАН

В 2025 году Германия продолжает поддерживать украинских беженцев, предоставляя им жилье, медицинскую помощь, финансовую поддержку и возможности для работы. Однако условия помощи меняются, поэтому важно следить за обновлениями.

О том, какую помощь могут получить украинские беженцы в Германии в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Какие виды поддержки получают украинцы в Германии

Германия остается одной из главных стран, принявших украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. С начала полномасштабных боевых действий государство внедрило ряд программ, предусматривающих предоставление жилья, медицинских услуг, образования и других видов поддержки:

Социальные услуги — психологическая и юридическая поддержка, помощь с интеграцией. Медицинские услуги — доступ к бесплатной медицине наравне с гражданами Германии. Трудоустройство — возможность официального трудоустройства на общих условиях. Финансовая помощь — денежные выплаты зависят от статуса, количества членов семьи и других факторов. Образование — украинские дети могут беспрепятственно учиться в местных школах и посещать детские сады. Жилье — возможность временного проживания в центрах размещения или получения финансовой поддержки для аренды жилья.

Что изменилось для украинцев в Германии в 2025 году

Временная защита для украинцев продлена до 4 марта 2026 года, однако возможны дальнейшие изменения в законодательстве. Рекомендуется обращаться в компетентные органы или правовые консультации для получения актуальной информации.

Государство продолжает финансировать программы по размещению украинцев. Доступные варианты включают:

Проживание в государственных центрах. Волонтерские инициативы по поиску жилья. Получение финансовой поддержки для аренды жилья.

Как изменилась финансовая поддержка в 2025 году

Размеры выплат корректируются в зависимости от экономической ситуации. С 2025 года действует новое правило, если лицо отказывается от предложенной работы или программы трудоустройства, его социальные выплаты сокращаются на 30% в течение трех месяцев. Среди основных выплат в 2025 году:

Bürgergeld — финансовая помощь на базовые потребности, включая оплату жилья и питания. Kindergeld — денежная поддержка для семей с детьми. Wohngeld — субсидия на оплату жилья.

Кроме того, украинцы продолжат пользоваться медицинским страхованием и бесплатно лечиться в государственных клиниках. Также будут действовать программы психологической помощи, организованные волонтерами.

Ранее мы писали, что начиная с 2025 года, украинцам, которые планируют поездки в Германию, придется проходить предварительную авторизацию через Европейскую систему информации и разрешения на путешествия (ETIAS). Это нововведение распространяется на все государства, которые имеют безвизовый въезд в ЕС, в том числе и на Украину.

Также мы рассказывали, что из-за военных действий значительное количество украинцев вынуждено было покинуть родину, ища временного убежища в странах Европы. Больше всего беженцев из Украины приняли Германия, Польша и Чехия. В то же время стало известно, что украинцы массово выезжают из одной из этих стран.