Штрафи до 1500 євро чекають туристів у Португалії - що відомо

Албуфейра. Фото: instagram.com/municipio_albufeira

Один із популярних португальських курортів Албуфейра погрожує туристам величезними штрафами за порушення нових правил. Відтепер по місту заборонено ходити у самих лише купальниках.

Про це пише The Independent.

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Тих, хто вирішить прогулятися по курортному містечку у бікіні чи шортах для плавання, може загрожувати величезний штраф у розмірі 1 500 євро.

Влада Албуфейри вирішила покращити імідж міста та збереження його як "мультикультурного, сімейного та безпечного напрямку, який цінує свою спадщину та ідентичність". А надмірна кількість оголених людей на вулицях може завдати "небажаної шкоди місцевому населенню та іміджу муніципалітету як туристичного напрямку".

Окрім того, штрафи впроваджені за розбиття наметів у місті, публічні справляння нужди та інтимну близькість, а також вживання алкоголю.

Правила включають і тераси, які можна побачити з громадських місць. В тому числі майданчики барів та ресторанів — у разі порушення правил відвідувачами, заклад також буде вимушений виплатити штраф.

Нагадаємо, популярний курорт на Майорці теж запровадив жорсткі правила для туристів. Також ми писали, що один із найвідоміших музеїв Парижу зачинається.