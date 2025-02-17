Музей мистецтва та історії іудаїзму у Парижі закриють — що відомо

Музей мистецтва та історії іудаїзму. Фото: instagram.com/mahjparis

Одне із найпопулярніших туристичних місць Парижу — Музей мистецтва та історії іудаїзму — зачинить двері для відвідувачів на декілька років. Керівництво музею ухвалило таке рішення задля проведення реконструкції.

Про це йдеться на офіційному сайті.

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У січні 2025 року влада Парижа ухвалила рішення провести реконструкцію та розширення музеїв міста задля того, аби зробити їх більш комфортними для відвідувачів.

Так, на Музей мистецтва та історії іудаїзму також чекають масштабні зміни. Для проведення реконструкції та розширення заклад доведеться закрити на декілька років.

Очікується, що музей тимчасово припинить роботу наприкінці 2027 року, а потім знову відчинить свої двері для відвідувачів у 2030.

Тож туристам радять поквапитися, аби насолодитися екскурсіями у музеї до його реконструкції. Для того, щоб потрапити у музей, квитки варто купити завчасно на сайті.

Зауважимо, що не лише Музей мистецтва та історії іудаїзму не працюватиме на певний час. Реконструкції також проведуть у Центрі Помпіду, Музеї романтичного життя та частині Лувру.

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