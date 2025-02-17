На Майорці нове правило для туристів - що треба знати

Місто Сольєр. Фото: instagram.com/zoe.fj

У іспанському містечку Сольєр на острові Майорка з'явилося нове правило для туристів. Влада міста запровадила зону дорожнього руху, де користуватися транспортом зможуть лише місцеві мешканці.

Про це пише Express.

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Відтепер туристи зможуть дістатися центра міста лише пішки, адже ця зона буде закрита для орендованих авто та не зареєстрованих у місті транспортних засобів. Тим часом місцеві мешканці зможуть спокійно пересуватися містом.

Як зазначає місцева влада, таке рішення було прийняте через велику завантаженість центру міста туристичним транспортом та скарги з боку мешканців. Особливо це стосується району, в якому розташована міська лікарня, адже через потік авто є проблеми із проїздом "швидких".

Зона охоплює 12 основних вулиць, що включає вулиці Ізабель II, Сант-Жауме-Пере-Серра, Каміно дель Муртерар, Андреу Колл, Цетре та дорогу Десвіо.

Новина викликала хвилю обурення серед приїжджих, адже це створює додаткові проблеми із тим, аби дістатися місця призначення та залишити авто. Однак, як зазначили у раді Сольєру, для туристів будуть облаштовані парковки неподалік від зони обмеження руху.

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