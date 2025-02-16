Місце у Європі, де немає автомобілів - чому варто поїхати на острів Сарк

Острів Сарк. Фото: Wikipedia

Якщо ви давно шукаєте місце, де могли б відпочити від міського хаосу та шуму, саме час вирушати на острів Сарк. Він є частиною Нормандських островів та приваблює туристів своєю спокійною атмосферою.

Про це пише Express.

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Невеликий острів розташувався у південно-західній частини проливу Ла-Манш та є частиною коронного володіння Гернсі. Сарк можна назвати одним із найспокійніших та гарних місць Європи.

Тут на туристів чекають неймовірні морські пейзажі, незаймана природа та кришталево чисте повітря. Це місце ідеально підійде для піших прогулянок та спостеріганням за природою.

Природа острова Сарк. Фото: instagram.com/markus_kleemann

Особливістю острова є заборона руху автомобілів, місцеві мешканці користуються переважно велосипедами та кінними екіпажам. Єдиним виключенням може бути сільськогосподарська техніка, яка іноді зустрічається на острові.

Мандрівники радять приїжджати сюди у середині літа, коли життя на острові кипить. У цей час кожен знайде для себе розвагу для душі — від відпочинку на пляжі до нових досліджень.

Будинки на острові Сарк. Фото: instagram.com/twinperspectives

Любителі спостерігати за зоряним небом зможуть насолодитися чарівним зоряним небом. Відсутність автомобілів та яскравого освітлення дозволяє насолоджуватися усією красою небес.

Для поціновувачів історичних пам'яток на Сарку також знайдеться декілька цікавинок. Наприклад, вишуканий маєток La Seigneurie із чарівними садами, чи старовинний печерний комплекс.

Маєток La Seigneurie. Фото: instagram.com/blausause

Майте на увазі, що на острові немає мереж швидкого харчування чи вишуканих ресторанів. Натомість тут розташувалися затишні кафе, паби та гостьові будинки, які з радістю нагодують туристів.

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