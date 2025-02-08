В якій країні можна якісно виспатись — поради туристам

Дівчина, що спить. Фото: Freepik

Швеція стає світовим центром туризму сну. Ця країна пропонує якісний відпочинок людям, які страждають від недосипання.

Про це пише Express.

Читайте також:

В якій країні можна відновити свої сили

Зазначається, що Швеція — це "унікальне природне середовище", яке забезпечує ідеальні умови для "будь-кого, хто прагне якісного сну та цифрового детоксикації".

Це пов'язано з природною темрявою восени та взимку в країні, оптимальною температурою для сну — всього 18°C, чистим повітрям, тишею і спокоєм.

Дослідник сну з Університету Упсали Крістіан Бенедикт пояснив наукові основи привабливості Швеції як місця для туризму сну.

Дівчина спить в готелі. Фото: Freepik

"Великі території дикої природи в поєднанні з темними ночами, прохолодною температурою та культурним акцентом на релаксації робить Швецію ідеальним місцем для туризму сну", — зазначив Бенедикт.

Проведені ним дослідження показали, що технології суттєво впливають на наш сон. На якісний сон та психологічне здоров'я мають позитивний вплив регулярні прогулянки на природі.

Нині деякі готелі в Швеції спеціально облаштовують номери для якісного сну відвідувачів. Зокрема, в кімнатах лунають плейлисти, що сприяють більш якісному відпочинку. Також в готелях є спеціальні зони відпочинку, де користування мобільними телефонами суворо заборонене.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про ліки, які категорично заборонені в Європейському Союзі. Також ми писали про найпопулярніші схеми шахраїв на курортах.