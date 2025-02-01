Які ліки категорично не можна везти в Польщу — правила перетину кордону

Ліки, які не можна везти в Польщу — правила 2025 року
Щоб ваша відпустка чи робоча поїздка принесла тільки позитив, ретельно сплануйте список ліків, які плануєте брати із собою. Деякі препарати категорично заборонені в Європейському Союзі.
Реакція Новини.LIVE, які ліки не варто брати з собою в подорож до Польщі.
Препарати, заборонені в Польщі
За правила перетину кордону, категорично заборонео ввезення рецептурних ліків і препаратів, що містять кодеїн або ефедрин. Такі речоини містять популярні в Україні препарати — "Нурофен Плюс", "Кетанов" і "Бронхолітин".
Ви можете перевезти із собою в Польщу не більше 5 найдрібніших упаковок безрецептурних ліків для особистого використання.
Якщо ви везете ліки, що заборонені в Польщі, вам необхідно мати з собою копію медичної карти, рецепт від лікаря, чек з аптеки та довідку з діагнозом, завірену лікарем, в якій вказана назва препарату і термін його прийому. Максимальне пакування таких препаратів — 500 мл.
Через український кордон можна перевозити такі ліки:
- антибіотики;
- знеболювальні засоби;
- ліки проти застуди, зокрема, пастилки для горла, спреї для носа та інші;
- інсулін;
- інгалятори для астматиків;
- протиалергійні препарати;
- препарати для шлунково-кишкових розладів.
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