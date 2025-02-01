Які ліки категорично не можна везти в Польщу — правила перетину кордону

Перевірка на кордоні з Польщею. Фото: shoppingpl.com

Щоб ваша відпустка чи робоча поїздка принесла тільки позитив, ретельно сплануйте список ліків, які плануєте брати із собою. Деякі препарати категорично заборонені в Європейському Союзі.

Реакція Новини.LIVE, які ліки не варто брати з собою в подорож до Польщі.

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Препарати, заборонені в Польщі

За правила перетину кордону, категорично заборонео ввезення рецептурних ліків і препаратів, що містять кодеїн або ефедрин. Такі речоини містять популярні в Україні препарати — "Нурофен Плюс", "Кетанов" і "Бронхолітин".

Ви можете перевезти із собою в Польщу не більше 5 найдрібніших упаковок безрецептурних ліків для особистого використання.

Ліки. Фото: Pixabay

Якщо ви везете ліки, що заборонені в Польщі, вам необхідно мати з собою копію медичної карти, рецепт від лікаря, чек з аптеки та довідку з діагнозом, завірену лікарем, в якій вказана назва препарату і термін його прийому. Максимальне пакування таких препаратів — 500 мл.

Через український кордон можна перевозити такі ліки:

антибіотики;

знеболювальні засоби;

ліки проти застуди, зокрема, пастилки для горла, спреї для носа та інші;

інсулін;

інгалятори для астматиків;

протиалергійні препарати;

препарати для шлунково-кишкових розладів.

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