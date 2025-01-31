В Туреччині закривають готелі — причина

Курорт Туреччини. Фото: evensi.us

На турецькому курорті Анталія після пожежі на гірськолижному курорті Карталкая в провінції Болу закрили 50 готелів. Власників бізнесів чекають масштабні перевірки.

Про це повідомляє EurAsia Daily.

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Зазначається, що муніципальна влада Анталії опечатала 50 готелів у Калейчі та його околицях. Власники готелів вже отримали повідомлення про закриття.

За даними видання, Міністерство культури і туризму Туреччини відправило терміновий лист главам 81 провінції. У ньому йдеться про необхідність опечатати всі об'єкти, що працюють без реєстрації та ліцензії.

Крім того, підприємців зобов'язали надати владі сертифікат на здійснення туристичної діяльності.

Туристи в Туреччині. gastrotravel.club

Нагадаємо, в ніч на 21 січня в Туреччині спалахнула пожежа в готелі Kartalkaya на гірськолижному курорті Болу. Загалом загинули 78 людей, ще 51 людина отримала поранення. Більшість туристів задихнулися чадним димом. Під час перевірок з'ясувалось, що в готелі були порушення пожежної сигналізації та системи протидимного захисту, а також евакуаційних виходів.

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