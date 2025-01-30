У Парижі демонтують скриньки для ключів від орендованого житла для туристів

Ключі від оселі. Фото: Freepik

У Парижі заборонили встановлення на вулицях скриньок для ключів від орендованого житла. Їх вигадали власники житла для зручності туристів.

Про це повідомляє BFMTV.

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Відповідний указ мерія Парижу видала у п'ятницю, 24 січня. Документ зобов'язує власників орендованих квартир прибрати скриньки з ключами з публічних місць протягом наступних 15 днів.

За декілька днів до прийняття відповідного указу мерія розмістила на скриньках наліпки з попередженням. Після того, як терміни на виконання документи закінчаться — скриньки будуть демонтовані.

Оренда житла. Фото: Freepik

Заступник мера Парижа Жак Бодр’є пояснив, що нині мерія міста веде боротьбу із нелегальним розміщенням туристів.

"Незаконна оренда мебльованого туристичного житла в Парижі незабаром залишиться в минулому", — заявив він.

Через різноманітні дешеві варіанти тимчасового житла людям важче та дорожче зняти квартиру на довгостроковий термін.

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