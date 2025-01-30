В Париже демонтируют ящики для ключей от арендованного жилья для туристов

В Париже запретили ящики для ключей от арендованного жилья
В Париже запретили установку на улицах ящиков для ключей от арендованного жилья. Их придумали владельцы жилья для удобства туристов.
Об этом сообщает BFMTV.
Новые правила для туристов в Париже
Соответствующий указ мэрия Парижа издала в пятницу, 24 января. Документ обязывает владельцев арендованных квартир убрать ящики с ключами из публичных мест в течение следующих 15 дней.
За несколько дней до принятия соответствующего указа мэрия разместила на ящиках наклейки с предупреждением. После того, как сроки на выполнение документы истекут — ящики будут демонтировать.
Заместитель мэра Парижа Жак Бодрье пояснил, что сейчас мэрия города ведет борьбу с нелегальным размещением туристов.
"Незаконная аренда меблированного туристического жилья в Париже вскоре останется в прошлом", — заявил он.
Из-за разнообразных дешевых вариантов временного жилья, людям труднее и дороже снять квартиру на долгосрочный срок.
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