В Париже демонтируют ящики для ключей от арендованного жилья для туристов

Ключи от дома. Фото: Freepik

В Париже запретили установку на улицах ящиков для ключей от арендованного жилья. Их придумали владельцы жилья для удобства туристов.

Об этом сообщает BFMTV.

Читайте также:

Новые правила для туристов в Париже

Соответствующий указ мэрия Парижа издала в пятницу, 24 января. Документ обязывает владельцев арендованных квартир убрать ящики с ключами из публичных мест в течение следующих 15 дней.

За несколько дней до принятия соответствующего указа мэрия разместила на ящиках наклейки с предупреждением. После того, как сроки на выполнение документы истекут — ящики будут демонтировать.

Аренда жилья. Фото: Freepik

Заместитель мэра Парижа Жак Бодрье пояснил, что сейчас мэрия города ведет борьбу с нелегальным размещением туристов.

"Незаконная аренда меблированного туристического жилья в Париже вскоре останется в прошлом", — заявил он.

Из-за разнообразных дешевых вариантов временного жилья, людям труднее и дороже снять квартиру на долгосрочный срок.

Напомним, мы рассказывали, как можно бесплатно посещать музеи в Европе. Также мы писали о самых популярных каньонах в Украине, которые стоит посетить каждому.