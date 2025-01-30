Непопулярні туристичні місця у Львові — куди варто сходити

Центр Львову. Фото: triphearts.com

Старовинний Львів є популярною точкою на карті туристів, яка славиться затишними вуличками та пам'ятками. В місті є цікаві локації, які не користуються популярністю в мандрівників, проте місцеві мешканці люблять проводити там час.

Редакція Новини.LIVE розповість про невідомі місця у Львові, які варто відвідати кожному туристу.

Читайте також:

Двір загублених іграшок

Це місце випадково створив місцевий житель, який знайшов загублені іграшки та розмістив їх під дах всередині двору. Згодом львів'яни перетворили це місце на справжній музей покинутих іграшок. Жителі принесли на це місце не лише знайдені іграшки, а й ті що вже втратили свою актуальність. Цей двір навіть позначили на карті Google.

Двір загублених іграшок. Фото: life.pravda.com.ua

Ретро Гараж

Музей розташований у приміщенні старого "австрійського" трамвайного депо. На його території розміщені декілька цікавих експозицій. Зокрема, приватні колекції львів’ян Андрія Гладуна і Тараса Майби. Андрій виставив цікаві моделі велосипедів, мотоциклів, мопедів та скутері, а Тарас — колекційні автомобілі американського виробництва 70-80 років XX ст. і унікальну колекцію номерних знаків з 28 штатів США.

Ретро Гараж у Львові. Фото: travels.in.ua

Пластиліновий будинок

Це архітектурне диво схоже на будинок із мультфільму. Ним надихнувся відомий каталонський архітектор Антоніо Ґауді з Барселони. Цей будинок замовленням власника був реконструйований львівським архітектором Миколою Сеником. Як зізнався митець, натхнення на створення пластилінового будинку прийшло йому просто уві сні.

Нагадаємо, ми розповідали, як можна безкоштовно відвідувати музеї в Європі. Також ми писали про найпопулярніші каньйони в Україні, які варто відвідати кожному.